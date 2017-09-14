УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении московского "Спартака"

Фанаты "Спартака" во время матча с "Марибором" © EPA-EFE/ANTONIO BAT

ТАСС, 14 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении российского "Спартака" по итогам матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов со словенским "Марибором". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

УЕФА открыл дела по двум нарушениям дисциплинарного регламента: использование пиротехники и бросание посторонних предметов на поле. Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит данный инцидент 21 сентября.

Встреча состоялась в среду в Мариборе на стадионе Ljudski vrt и завершилась со счетом 1:1. Во время первого тайма на секторе, где располагались болельщики "Спартака", было зажжено несколько петард, одна из которых была запущена на поле - она приземлилась в районе центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина из Германии.

Во втором туре группового этапа "Спартак" 26 сентября в Москве встретится с английским "Ливерпулем".