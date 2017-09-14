Симонян: "Спартак" отдал инициативу "Марибору", поэтому и упустил победу

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты российского "Спартака" сыграли вничью в гостях со словенским "Марибором" в матче Лиги чемпионов, поскольку уступили сопернику инициативу в конце игры. Такое мнение ТАСС высказал первый вице- президент Российского футбольного союза Никита Симонян.

"Спартак" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором" открыл счет во втором тайме, но пропустил ответный мяч за пять минут до конца основного времени.

"Не является ли у "Спартака" симптомом, что в очередном матче к концу игры мы полностью уступаем сопернику инициативу, как это было с ЦСКА, "Рубином", вместо того, чтобы передвинуть игру ближе к воротам соперника? Тренеры должны задуматься: все-таки немало было брака в передачах, - сказал Симонян. - С одной стороны, можно быть довольным после ничьей на выезде, но с другой - поведя в счете и не использовав второй шанс, когда мог забить Фернандо, команда обязана была сохранить этот счет. "Спартак" прижался к воротам и позволил сопернику иметь к концу игры полное преимущество, и хорошо, что к концу матча все так закончилось".

Симонян отметил игру словенского клуба. "Марибор" показал себя очень неплохой командой, умеющей играть в футбол. Команда здорово владеет мячом, к концу матча здорово контролировала игру", - подчеркнул он.

Во вторник ЦСКА в Лиге чемпионов обыграл на выезде португальскую "Бенфику" со счетом 2:1. "Армейцы организовали свою оборону настолько грамотно, что не позволили "Бенфике" создать голевые моменты в конце матча. С точки зрения организации игры армейцы - молодцы, и у "Бенфики" было преимущество территориальное, но не игровое", - отметил он.