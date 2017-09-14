Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самедов: игроки "Спартака" разочарованы результатом матча с "Марибором"

Спорт
14 сентября, 1:04 UTC+3 МАРИБОР /Словения/ 14, сентября. /ТАСС

Полузащитник красно-белых появился на поле на 29-й минуте, выйдя на замену травмированному Денису Глушакову

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Самедов (справа)

Александр Самедов (справа)

© EPA-EFE/ANTONIO BAT

МАРИБОР /Словения/, 14 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" разочарованы ничейным результатом встречи Лиги чемпионов против словенского "Марибора". Об этом журналистам рассказал полузащитник красно-белых Александр Самедов.

"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" со счетом 1:1 в стартовом матче группового этапа турнира. Самедов открыл счет во встрече, которая прошла в Словении.

Смотрите также

Тренер "Спартака" Каррера по ошибке заменил Промеса в матче Лиги чемпионов с "Марибором"

Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФА

"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов

"Есть разочарование, что не смогли выиграть. В концовке матча опять прижались к своим воротам и пропустили. Мне трудно сказать, почему так происходит уже не в первом матче. У нас были моменты, чтобы забить второй гол, мы хотели выиграть, но, повторюсь, не получилось", - сказал Самедов.

Самедов появился на поле на 29-й минуте, выйдя на замену травмированному Денису Глушакову. "Я бы не сказал, что мне было неудобно играть на позиции Глушакова, я часто смещался вправо и в целом чувствовал себя комфортно. Конечно, надо было брать в двух играх с "Марибором" шесть очков, но, увы, не получилось. Нужно работать над своими ошибками и двигаться дальше", - отметил он.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" 26 сентября в Москве сыграет с английским "Ливерпулем".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп призвал разместить миротворцев ООН на границе Украины и России
2
Более 20 тыс. человек эвакуированы в Москве из-за сообщений об угрозах взрыва
3
Триумф воли: сборная России будет бороться за медали Евробаскета
4
ФСБ провела обыски в компании, строящей небоскреб "Лахта центр" в Петербурге
5
Хиллари Клинтон в мемуарах сравнила себя с королевой из "Игры престолов"
6
"Лаборатория Касперского" намерена доказать необоснованность претензий США
7
США призвали госучреждения отказаться от ПО "Лаборатории Касперского"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама