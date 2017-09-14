Самедов: игроки "Спартака" разочарованы результатом матча с "Марибором"

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МАРИБОР /Словения/, 14 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" разочарованы ничейным результатом встречи Лиги чемпионов против словенского "Марибора". Об этом журналистам рассказал полузащитник красно-белых Александр Самедов.
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" со счетом 1:1 в стартовом матче группового этапа турнира. Самедов открыл счет во встрече, которая прошла в Словении.
"Есть разочарование, что не смогли выиграть. В концовке матча опять прижались к своим воротам и пропустили. Мне трудно сказать, почему так происходит уже не в первом матче. У нас были моменты, чтобы забить второй гол, мы хотели выиграть, но, повторюсь, не получилось", - сказал Самедов.
Самедов появился на поле на 29-й минуте, выйдя на замену травмированному Денису Глушакову. "Я бы не сказал, что мне было неудобно играть на позиции Глушакова, я часто смещался вправо и в целом чувствовал себя комфортно. Конечно, надо было брать в двух играх с "Марибором" шесть очков, но, увы, не получилось. Нужно работать над своими ошибками и двигаться дальше", - отметил он.
Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" 26 сентября в Москве сыграет с английским "Ливерпулем".