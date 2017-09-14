Тренер "Спартака" Каррера по ошибке заменил Промеса в матче Лиги чемпионов с "Марибором"

МАРИБОР /Словения/, 14 сентября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера по ошибке заменил нападающего Квинси Промеса в гостевом матче Лиги чемпионов против "Марибора". Об этом тренер красно-белых рассказал журналистам.

"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" со счетом 1:1 в стартовом матче группового этапа турнира.

"Словенская команда не казалась нам грандом, просто в некоторых матчах не все получается, как мы задумываем. Считаю, что мы сыграли хорошо, просто нам не удалось забить больше. Мы хорошо атаковали, у нас было больше одного шанса, чтобы забить, мы играли в нашу игру. Думаю, что результат справедлив для обеих команд", - сказал Каррера.

"В моменте с заменой Промеса произошла ошибка, я должен был поменять другого игрока, но увидел, что Промес показывает пальцем на ногу, но потом выяснилось, что у него все нормально. Произошло недопонимание. Я не выпустил Педро Рошу, так как Лоренсо Мельгарехо лучше играет в фазе обороны и мне надо было заменить Дмитрия Комбарова", - отметил тренер.

Каррера отметил, что после забитого гола "Спартак" перестал играть. "Играть в Лиге чемпионов нелегко. По- моему, мы выступили хорошо, учитывая матч в гостях, соперник не создавал много моментов, это наша заслуга. Увы, но во втором тайме после гола мы прекратили на какое-то время играть, когда ведешь себя таким образом, то есть риск, что тебе забьют", - добавил итальянский специалист.

"Наша цель - это максимально выкладываться в каждом матче. У нас впереди еще пять игр. Что касается Ещенко, то да, у меня была мысль выпустить на фланг Самедова, но тогда команда бы затруднила себе жизнь в обороне. Да, в атаке было бы легче, но в обороне было бы сложнее", - сказал Каррера.