Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер "Спартака" Каррера по ошибке заменил Промеса в матче Лиги чемпионов с "Марибором"

Спорт
14 сентября, 0:41 UTC+3 МАРИБОР /Словения/ 14, сентября. /ТАСС

Итальянский специалист отметил, что после забитого гола "Спартак" перестал играть

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

© EPA-EFE/ANTONIO BAT

МАРИБОР /Словения/, 14 сентября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера по ошибке заменил нападающего Квинси Промеса в гостевом матче Лиги чемпионов против "Марибора". Об этом тренер красно-белых рассказал журналистам.

"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" со счетом 1:1 в стартовом матче группового этапа турнира.

Смотрите также

Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФА

"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов

Футболист "Спартака" Глушаков получил травму бедра в матче Лиги чемпионов с "Марибором"

"Словенская команда не казалась нам грандом, просто в некоторых матчах не все получается, как мы задумываем. Считаю, что мы сыграли хорошо, просто нам не удалось забить больше. Мы хорошо атаковали, у нас было больше одного шанса, чтобы забить, мы играли в нашу игру. Думаю, что результат справедлив для обеих команд", - сказал Каррера.

"В моменте с заменой Промеса произошла ошибка, я должен был поменять другого игрока, но увидел, что Промес показывает пальцем на ногу, но потом выяснилось, что у него все нормально. Произошло недопонимание. Я не выпустил Педро Рошу, так как Лоренсо Мельгарехо лучше играет в фазе обороны и мне надо было заменить Дмитрия Комбарова", - отметил тренер.

Каррера отметил, что после забитого гола "Спартак" перестал играть. "Играть в Лиге чемпионов нелегко. По- моему, мы выступили хорошо, учитывая матч в гостях, соперник не создавал много моментов, это наша заслуга. Увы, но во втором тайме после гола мы прекратили на какое-то время играть, когда ведешь себя таким образом, то есть риск, что тебе забьют", - добавил итальянский специалист.

"Наша цель - это максимально выкладываться в каждом матче. У нас впереди еще пять игр. Что касается Ещенко, то да, у меня была мысль выпустить на фланг Самедова, но тогда команда бы затруднила себе жизнь в обороне. Да, в атаке было бы легче, но в обороне было бы сложнее", - сказал Каррера.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп призвал разместить миротворцев ООН на границе Украины и России
2
Более 20 тыс. человек эвакуированы в Москве из-за сообщений об угрозах взрыва
3
Триумф воли: сборная России будет бороться за медали Евробаскета
4
ФСБ провела обыски в компании, строящей небоскреб "Лахта центр" в Петербурге
5
Хиллари Клинтон в мемуарах сравнила себя с королевой из "Игры престолов"
6
"Лаборатория Касперского" намерена доказать необоснованность претензий США
7
США призвали госучреждения отказаться от ПО "Лаборатории Касперского"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама