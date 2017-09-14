Комбаров: шансы "Спартака" на выход из группы Лиги чемпионов не изменились

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МАРИБОР /Словения/, 14 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" по-прежнему претендует на выход из группы в Лиге чемпионов, несмотря на ничейный результат в матче первого тура со словенским "Марибором". Об этом журналистам рассказал защитник красно-белых Дмитрий Комбаров.
В среду "Спартак" в Словении сыграл вничью с "Марибором" со счетом 1:1, пропустив на 85-й минуте встречи.
"Настроение у нас не очень хорошее, жалко, что упустили победу, все ребята расстроены. Я бы не сказал, что у "Марибора" было много моментов в первом тайме, мы играли нервно, нужно было какое-то время, чтобы вкатиться в игру. Когда привыкли, многое стало получаться, взяли ход матча под свой контроль, но, к сожалению, не смогли победить", - сказал Комбаров.
"В последние десять минут игры мы "сели" слишком глубоко к своим воротам, хотели сыграть на сохранение счета, где-то подустали, в итоге не смогли добиться победы. Не думаю, что после этого матча наши шансы на выход из группы как-то сильно изменились. "Ливерпуль" и "Севилья" тоже сыграли вничью, так что шансы равны у всех", - отметил он.
Следующим соперником "Спартака" в Лиге чемпионов станет "Ливерпуль", встреча пройдет в Москве 26 сентября.