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Капитан "Спартака" Глушаков пропустит две недели из-за травмы

Спорт
14 сентября, 14:34 UTC+3 ТАСС

Полузащитник красно-белых получил повреждение во время матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Марибора"

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Денис Глушаков

Денис Глушаков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 14 сентября. Футболист московского "Спартака" Денис Глушаков пропустит две недели из-за частичного микронадрыва мышц задней поверхности правого бедра. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Капитан красно-белых получил травму во время гостевого матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского "Марибора" (1:1), который прошел в среду. 30-летний Глушаков вышел в стартовом составе и был заменен на Александра Самедова на 29-й минуте.

В четверг утром "Спартак" вернулся в Москву из Словении. Глушаков прошел медицинское обследование, по итогам которого и был поставлен точный диагноз.

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