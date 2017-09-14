Капитан "Спартака" Глушаков пропустит две недели из-за травмы

ТАСС, 14 сентября. Футболист московского "Спартака" Денис Глушаков пропустит две недели из-за частичного микронадрыва мышц задней поверхности правого бедра. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Капитан красно-белых получил травму во время гостевого матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского "Марибора" (1:1), который прошел в среду. 30-летний Глушаков вышел в стартовом составе и был заменен на Александра Самедова на 29-й минуте.

В четверг утром "Спартак" вернулся в Москву из Словении. Глушаков прошел медицинское обследование, по итогам которого и был поставлен точный диагноз.