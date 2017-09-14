Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении тренера "Севильи" Бериццо

Спорт
14 сентября, 19:36 UTC+3 ТАСС

Срок дисквалификации тренера может быть увеличен после рассмотрения дела КЭДК УЕФА 21 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 14 сентября. Контрольно-этический дисциплинарный комитет (КЭДК) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении главного тренера испанской "Севильи" Эдуардо Бериццо, который был удален со скамейки во время матча Лиги Чемпионов с английским "Ливерпулем". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Смотрите также

Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФА

"Тоттенхэм" обыграл дортмундскую "Боруссию" в матче Лиги чемпионов

"Ливерпуль" сыграл вничью с "Севильей" в матче Лиги чемпионов

Встреча группы E Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Севильей" прошла в среду и завершилась вничью 2:2. Тренер отбросил мяч в сторону, не дав ввести его из аута игроку "Ливерпуля", за что был удален главным арбитром Данни Маккели на 59-й минуте. Удаление тренера со скамейки во время матча означает автоматический пропуск следующего матча Лиги чемпионов (статья 63 дисциплинарного регламента).

Срок дисквалификации тренера может быть увеличен после рассмотрения дела КЭДК УЕФА 21 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
2
Украина планирует углубить Азовское море в районе Мариупольского и Бердянского портов
3
Колобков: решение об участии РФ в ОИ-2018 не входит в компетенцию антидопинговых агентств
4
Парковку для иностранных дипломатов в Екатеринбурге убрали по инициативе ГИБДД
5
Подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар "Калибрами" по объектам ИГ в Сирии
6
Санкции ЕС в отношении России. Досье
7
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама