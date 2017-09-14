УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении тренера "Севильи" Бериццо

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ТАСС, 14 сентября. Контрольно-этический дисциплинарный комитет (КЭДК) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении главного тренера испанской "Севильи" Эдуардо Бериццо, который был удален со скамейки во время матча Лиги Чемпионов с английским "Ливерпулем". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Встреча группы E Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Севильей" прошла в среду и завершилась вничью 2:2. Тренер отбросил мяч в сторону, не дав ввести его из аута игроку "Ливерпуля", за что был удален главным арбитром Данни Маккели на 59-й минуте. Удаление тренера со скамейки во время матча означает автоматический пропуск следующего матча Лиги чемпионов (статья 63 дисциплинарного регламента).
Срок дисквалификации тренера может быть увеличен после рассмотрения дела КЭДК УЕФА 21 сентября.