Каррера назвал недопустимой игру футболистов "Спартака" в концовке матча с "Тосно"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" показали недопустимую игру в концовке матча 10-г тура чемпионата России с "Тосно". Об этом на пресс- конференции сообщил главный тренер московской команды Массимо Каррера.
"Спартак" вел по ходу встречи со счетом 2:0, однако пропустил на 86-й и 90-й минутах. При этом с 29-й минуты красно-белые находились в большинстве - с поля был удален защитник "Тосно" Виталий Шахов.
"Надо спросить у игроков, почему в концовках матчей такое происходит. Физическое состояние тут ни причем. Мне сложно понять, почему так происходит. Тем более в матче, в котором мы играли хорошо, не рисковали", - сказал Каррера.
"Мы вели 2:0 в матче с командой, которая была в меньшинстве. Безусловно, мне тоже стыдно. Это недопустимо. Прежде всего, по отношению к болельщикам и к футболке клуба, которую надеваешь", - заявил итальянский специалист.
На 36-й минуте Каррера заменил немецкого защитника Сердара Таски на голландского атакующего полузащитника Квинси Промеса. На вопрос, почему он принял такое решение, тренер ответил: "Тосно" остался в меньшинстве, и нам не было смысла продолжать играть в три защитника. И нужно было убрать с поля иностранца (тренер не мог поменять российских защитников из-за лимита на легионеров)".
В стартовом составе "Спартака" вышел сербский защитник Марко Петкович. В эпизоде с первым голом "Тосно" игрок допустил ошибку. "Да, такое бывает в футболе, но в целом он сыграл хорошо", - сказал Каррера.
В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" занимает восьмое место, в активе команды 13 очков. "Тосно" с девятью очками идет на 13-м месте.
В следующем туре "Спартак" на своем поле примет махачкалинский "Анжи". "Тосно" в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом". Оба матча состоятся 24 сентября.