"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"

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ТАСС, 17 сентября. Московский "Спартак" со счетом 2:2 сыграл вничью с "Тосно" из Ленинградской области в выездном матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Голами в составе красно-белых отметились Георгий Джикия (35-я минута) и Марио Пашалич (63). У хозяев отличились Евгений Марков (86) и Антон Заболотный (90). На 29-й минуте с поля был удален защитник "Тосно" Виталий Шахов.
В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" занимает восьмое место, в активе команды 13 очков. "Тосно" с девятью очками идет на 13-м месте.
В следующем туре "Спартак" на своем поле примет махачкалинский "Анжи". "Тосно" в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом". Оба матча состоятся 24 сентября.