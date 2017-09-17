Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"

Спорт
17 сентября, 14:51 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:2

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4568867.stepNow *12 +1}} - 12 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4568867.sliderLength-1}}
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
Выбор редакции
Головкин завершил вничью бой с Альваресом и защитил титулы чемпиона мира WBA, IBF и WBC 17 сентября, 7:04
Абитуриентки во время тестирования физической подготовки в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К Серова
Им бы в небо: почему абитуриенткам летного училища завидуют космонавты 16 сентября, 18:53
ЦСКА победил "Ростов" в матче 10-го тура РФПЛ 16 сентября, 18:21
Активисты во время акции против несанкционированной свалки на 12-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги
Три уральца приковали себя наручниками возле свалки, протестуя против складирования ТБО 16 сентября, 9:25
Вид Сатурна, созданный из 65 отдельных кадром, снятых с использованием инфракрасного спектрометра Cassini в ноябре 2008 года
Сгорел не зря: лучшие кадры Cassini за годы его миссии 15 сентября, 23:56
Военно-исторический фестиваль в Севастополе: баталии и строительство средневековой таверны 15 сентября, 19:08
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4568867'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4568867'].sliderLength - 1}}
+
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 17 сентября. Московский "Спартак" со счетом 2:2 сыграл вничью с "Тосно" из Ленинградской области в выездном матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Смотрите также

Эксперт: арбитр не должен был удалять футболиста "Тосно" Шахова в матче со "Спартаком"

"СКА-Хабаровск" и "Ахмат" сыграли вничью в матче чемпионата России

Голами в составе красно-белых отметились Георгий Джикия (35-я минута) и Марио Пашалич (63). У хозяев отличились Евгений Марков (86) и Антон Заболотный (90). На 29-й минуте с поля был удален защитник "Тосно" Виталий Шахов.

В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" занимает восьмое место, в активе команды 13 очков. "Тосно" с девятью очками идет на 13-м месте.

В следующем туре "Спартак" на своем поле примет махачкалинский "Анжи". "Тосно" в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом". Оба матча состоятся 24 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
16
Головкин завершил вничью бой с Альваресом и защитил титулы чемпиона мира WBA, IBF и WBC
Футболисты ЦСКА Понтус Вернблум (слева), Василий Березуцкий и Витиньо (справа)
15
ЦСКА победил "Ростов" в матче 10-го тура РФПЛ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Слепцова рассказала, что Медведцева чувствует себя нормально после ДТП
2
Каррера назвал недопустимой игру футболистов "Спартака" в концовке матча с "Тосно"
3
Матвиенко: в идее Госдепа разместить миротворцев ООН на границе РФ и Украины нет логики
4
Эксперт: ничья в бою Головкин - Альварес является закономерной
5
"Настоящая лабуда": судейство боя Головкин - Альварес подверглось критике
6
Саакашвили хочет 17 октября собрать в Киеве митинг и объявить требования по реформе власти
7
Гассиев: повторный бой между Головкиным и Альваресом не имеет смысла
Темы дня
Новости партнеров
Реклама