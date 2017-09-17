"СКА-Хабаровск" и "Ахмат" сыграли вничью в матче чемпионата России

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ТАСС, 17 сентября. "СКА-Хабаровск" сыграл вничью со счетом 2:2 с грозненским "Ахматом" в домашнем матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
В составе хозяев голы забили Константин Савичев (13-я минута) и Вентислав Христов (88). У гостей отличились Аблай Мбенге (65) и Антон Швец (82).
В турнирной таблице чемпионата России "СКА-Хабаровск" занимает 14-е место, в активе команды восемь очков после 10 туров. Хабаровский клуб пятый матч подряд в чемпионате России играет вничью. "Ахмат" расположился на седьмой позиции, набрав 14 очков.
В следующем матче 25 сентября "СКА-Хабаровск" на выезде сыграет с пермским "Амкаром". "Ахмат" в тот же день на своем поле примет казанский "Рубин".