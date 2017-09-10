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"Локомотив" сыграл вничью с "Ахматом" в матче девятого тура РФПЛ

Спорт
10 сентября, 20:57 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:1

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Болельщики "Локомотива"

Болельщики "Локомотива"

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 10 сентября. Московский "Локомотив" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1 в гостевом матче Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

На 55-й минуте мяч в свои ворота забил игрок "Ахмата" Родолфо. В концовке встречи отличился Раванелли (84).

"Локомотив" занимает второе место с 20 очками. "Ахмат" занимает седьмую позицию с 13 очками.

В следующем матче "Локомотив" примет пермский "Амкар" 18 сентября. "Ахмат" 17 сентября сыграет в гостях со "СКА- Хабаровском".

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