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Гол Смолова принес "Краснодару" победу над "Уфой" в матче РФПЛ

Спорт
10 сентября, 18:24 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу краснодарского клуба

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Федор Смолов

Федор Смолов

© Виталий Тимкив/ТАСС

ТАСС, 10 сентября. "Краснодар" обыграл "Уфу" со счетом 1:0 в гостевом матче девятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

На 75-й минуте гол забил Федор Смолов.

"Краснодар" поднялся на третье место в турнирной таблице. в активе команды 18 очков. "Уфа" занимает девятое место с 10 очками.

В следующем матче 16 сентября "Краснодар" сыграет в гостях с махачкалинским "Анжи". "Уфа" на выезде проведет встречу с санкт-петербургским "Зенитом" 18 сентября.

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