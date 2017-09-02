Мутко: "Краснодар" выбрал оборудование для использования видеоповторов в офлайн-режиме

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Использование системы видеоповторов в офлайн-режиме планируется на стадионе "Краснодар" в сезоне-2017/18, руководство клуба уже выбрало необходимое оборудование и должно подписать контракт с поставщиком. Об этом в интервью ТАСС рассказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Есть четыре основные компании, которые производят необходимую аппаратуру, а всего их около 20. Мы встречались с каждой из четырех, и буквально на днях Сергей Галицкий [президент "Краснодара"] определился с поставщиком оборудования, которое будет установлено на стадионе "Краснодар" и будет использоваться в офлайн-режиме. Ему осталось подписать договор с поставщиком, а РФС - с ФИФА [Международной федерацией футбола] и ИФАБ [Международным советом футбольных ассоциаций]", - сказал Мутко.

"В дальнейшем, возможно, участие в офлайн-эксперименте примут стадионы "Зенита" и "Спартака", - добавил он.

Мутко рассказал, что в офлайн-режиме главный арбитр не сможет запросить просмотр видеоповтора. "Но [у РФС] будет возможность хорошо ознакомиться с системой, ее сильными и слабыми сторонами, обучить рефери, как ею пользоваться, подготовить персонал. При этом с поставщиком мы также договорились о предоставлении нам образовательных центров", - сказал президент РФС.

"Если система видеоповторов хорошо себя зарекомендует, то в 2018 году мы перейдем из офлайн-режима в онлайн. Скорее всего, это может произойти в сезоне-2018/19. Учитывая, что системы будут установлены на каждом стадионе чемпионата мира - 2018, мы попробуем договориться, чтобы они остались на аренах. В таком случае вполне реалистично, что такая система будет на каждом стадионе РФПЛ", - отметил Мутко.

В начале марта прошлого года IFAB, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование системы видеоассистентов главных судей. Система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, Кубке конфедераций - 2017 в России, а сейчас применяется в чемпионатах Германии, Италии, Нидерландов.