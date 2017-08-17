Шалимов: "Краснодар" надеется, что видеоповторы будут введены в еврокубках

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КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" надеется, что когда-нибудь Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) введет видеоповторы в своих турнирах. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер российского клуба Игорь Шалимов.
В четверг "Краснодар" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы на своем поле обыграл сербскую "Црвену Звезду" со счетом 3:2. На 58-й минуте встречи полузащитник краснодарцев Михайло Ристич пробил из-за штрафной площади в перекладину, от которой мяч отскочил в ворота и вылетел обратно в поле, но гол не был засчитан.
"Гол был, мы это видели со скамейки, а потом пересмотрели - там полметра за линией ворот. Про введение видеоповторов наш клуб говорит давно, и мы надеемся, что когда-нибудь это введут. Гол был чистый, но это квалификация арбитров - нам есть над чем работать, как и им", - сказал Шалимов.
В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии. На Кубке конфедераций в России система была применена впервые в официальных матчах сборных.
По мнению главного тренера, счет матча в Краснодаре является неплохим для его команды. "Это не игра чемпионата, здесь противостояние состоит из двух матчей. Мы сегодня ставили задачу не пропустить, но пропустили два гола, и хорошо, что забили три. Считаю, что результат неплохой, хотя мог быть лучше", - отметил он.
"Црвена Звезда" хороша на контратаках и стандартах, она доставляла проблемы, но мы более-менее справились. Сейчас начинаем готовиться к чемпионату России, к матчу с "Ростовом", - добавил тренер.
Ответный матч команд пройдет 24 августа в Сербии.