Тренер "Црвены Звезды": "Краснодар" будет фаворитом ответной игры раунда плей-офф ЛЕ

КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" является фаворитом ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы с "Црвеной Звездой", но сербская команда отдаст все силы, чтобы победить. Об этом на пресс- конференции сказал главный тренер сербского клуба Владан Милоевич.

В четверг "Црвена Звезда" в первом матче раунда плей- офф турнира на выезде проиграла "Краснодару" со счетом 2:3.

"Не могу обвинять своих игроков, просто "Краснодар" - опытная команда, которая не первый год играет в Лиге Европы. В таких матчах за ошибки наказывают, что и было сделано. Сейчас мы надеемся на вторую игру, где нас ждут свои болельщики. "Краснодар" - фаворит, но мы отдадим все силы и посмотрим, что будет через семь дней", - отметил тренер.

"Могу сказать, что это был качественный матч, было забито очень много голов - это хорошо для зрителей, но не для тренеров. Первые 15-20 минут мы не очень хорошо себя чувствовали, игроки боялись и не знали, что делать, хотя мы были в курсе, как играет "Краснодар". Мы пропустили два гола, после чего должны были рисковать, играли в два нападающих, смогли сократить счет, что изменило наши планы", - сказал Милоевич.

Ответный матч пройдет 24 августа в Сербии. Победитель двухматчевой серии выступит в групповом турнире второго по значимости еврокубка.