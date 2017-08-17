Тренер "Црвены Звезды": "Краснодар" будет фаворитом ответной игры раунда плей-офф ЛЕ

Мэрию Тель-Авива подсветили цветами флага Испании в знак солидарности с БарселонойМеждународная панорама 17 августа, 23:14
Эмманюэль Макрон возглавил рейтинг самых влиятельных людей до 40 летОбщество 17 августа, 23:09
Шалимов: "Краснодар" надеется, что видеоповторы будут введены в еврокубкахСпорт 17 августа, 22:58
Медведев назвал теракт в Барселоне чудовищным преступлениемПолитика 17 августа, 22:49
Шалимов: "Краснодар" уже давно не думает о возможном уходе Смолова из командыСпорт 17 августа, 22:47
Тренер "Црвены Звезды": "Краснодар" будет фаворитом ответной игры раунда плей-офф ЛЕСпорт 17 августа, 22:37
Крупные теракты в Западной Европе с 2000 г. ХронологияМеждународная панорама 17 августа, 22:35
Глава Каталонии заявил, что в результате теракта в Барселоне госпитализированы 80 человекМеждународная панорама 17 августа, 22:32
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в БарселонеМеждународная панорама 17 августа, 22:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" является фаворитом ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы с "Црвеной Звездой", но сербская команда отдаст все силы, чтобы победить. Об этом на пресс- конференции сказал главный тренер сербского клуба Владан Милоевич.
В четверг "Црвена Звезда" в первом матче раунда плей- офф турнира на выезде проиграла "Краснодару" со счетом 2:3.
"Не могу обвинять своих игроков, просто "Краснодар" - опытная команда, которая не первый год играет в Лиге Европы. В таких матчах за ошибки наказывают, что и было сделано. Сейчас мы надеемся на вторую игру, где нас ждут свои болельщики. "Краснодар" - фаворит, но мы отдадим все силы и посмотрим, что будет через семь дней", - отметил тренер.
"Могу сказать, что это был качественный матч, было забито очень много голов - это хорошо для зрителей, но не для тренеров. Первые 15-20 минут мы не очень хорошо себя чувствовали, игроки боялись и не знали, что делать, хотя мы были в курсе, как играет "Краснодар". Мы пропустили два гола, после чего должны были рисковать, играли в два нападающих, смогли сократить счет, что изменило наши планы", - сказал Милоевич.
Ответный матч пройдет 24 августа в Сербии. Победитель двухматчевой серии выступит в групповом турнире второго по значимости еврокубка.