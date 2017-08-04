Бузникин: поддержка фанатов будет козырем "Црвены Звезды" в домашней игре с "Краснодаром"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Сумасшедшая поддержка болельщиков будет главным козырем "Црвены Звезды" в домашнем поединке раунда плей-офф Лиги Европы по футболу против "Краснодара". Такое мнение ТАСС высказал руководитель селекционной службы краснодарского клуба Максим Бузникин.

Первый матч между соперниками пройдет в Белграде 17 августа, ответная встреча - в Краснодаре 24 августа. Победитель получит право сыграть в групповом этапе Лиги Европы.

"Црвена Звезда" - не только лидер чемпионата Сербии, но и флагман балканского футбола. В команде много хороших футболистов, у нее хорошая школа, поэтому думаю, что будет интересное противостояние, - сказал Бузникин. - Будет непросто: сербский клуб прошел пражскую "Спарту", выиграв оба матча, а их главным преимуществом станет домашняя игра в Белграде. "Црвена" играет при сумасшедшей поддержке - любой, кто играл на стадионе "Райко Митич", вам это подтвердит".