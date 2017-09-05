ФК "Краснодар" вошел в состав Ассоциации европейских клубов

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ТАСС, 5 сентября. Российский футбольный клуб "Краснодар" вошел в состав Ассоциации европейских клубов (ЕСА). Об этом сообщается на сайте организации.
Другими российскими клубами, входящими в состав ЕСА, являются московские ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив", а также санкт-петербургский "Зенит", казанский "Рубин" и "Ростов". Всего в составе ЕСА числятся 220 клубов из 53 футбольных ассоциаций.
4 и 5 сентября в Женеве проходит Генеральная ассамблея ЕСА. В понедельник глава организации немец Карл-Хайнц Румменигге оставил свой пост. Румменигге являлся председателем ЕСА с момента создания организации - 21 января 2008 года, трижды переизбиравшись на эту должность.
Во вторник состоялись выборы нового главы ЕСА. Совет директоров организации утвердил на пост председателя ЕСА президента туринского "Ювентуса" итальянца Андреа Аньелли.