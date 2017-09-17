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У футболиста "Спартака" Тигиева подозрение на серьезную травму колена

Спорт
17 сентября, 15:53 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Защитник получил повреждение в матче 10-го тура чемпионата России против "Тосно"

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Георгий Тигиев

Георгий Тигиев

© Станислав Красильников/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Травма колена футболиста "Спартака" Георгия Тигиева может быть серьезной. Об этом ТАСС рассказал врач московской команды Михаил Вартапетов.

Тигиев травмировался в матче 10-го тура чемпионата России с "Тосно" (2:2), который прошел в воскресенье в Санкт-Петербурге. 22-летний защитник был заменен на 58-й минуте встречи.

"Есть подозрение на серьезную травму связок колена. Завтра игрок пройдет обследование", - сказал Вартапетов.

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