Попов: футболисты "Спартака" в данный момент находятся в нормальном физическом состоянии

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Спартак" не испытывают проблем с физическим состоянием после матча Лиги чемпионов с "Марибором". Об этом журналистам рассказал полузащитник команды Ивелин Попов.
В воскресенье в матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги "Спартак" в гостях сыграл вничью с "Тосно" со счетом 2:2, ведя по ходу игры - 2:0.
"Я не могу сказать, что у нас есть проблемы с физическим состоянием, на данный момент все нормально. После матча Лиги чемпионов произошла ротация состава. Была ли расслабленность? Мы вели 2:0, но не смогли победить, будем разбираться вместе, соберемся все командой, поговорим", - сказал Попов.
"Спартак" после 10 матчей набрал 13 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре 24 сентября красно-белые на своем поле примут махачкалинский "Анжи".