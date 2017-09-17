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Мацуев: Каррера переживает самый сложный этап карьеры в московском "Спартаке"

Спорт
17 сентября, 16:30 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

По мнению известного пианиста, нужно не раскисать, делать работу над ошибками и идти вперед

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Денис Мацуев

Денис Мацуев

© Сергей Виноградов/ТАСС

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера в текущем сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) переживает самый сложный этап работы на данном посту. Такое мнение ТАСС высказал народный артист России, известный пианист и болельщик "Спартака" Денис Мацуев.

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В воскресенье в матче 10-го тура чемпионата России "Спартак" в гостях сыграл вничью с "Тосно" со счетом 2:2, ведя по ходу игры 2:0. Красно-белые, которые являются действующими чемпионами страны, после 10 игр набрали 13 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице национального первенства.

"Черный август для "Спартака" закончился, и в преддверии старта Лиги чемпионов были прекрасные предчувствия. Команда провела блестящий тайм в матче [9-го тура чемпионата России] с [казанским] "Рубином" ("Спартак" выиграл со счетом 1:0 - прим. ТАСС), а потом упустила победу с "Марибором" [в Лиге чемпионов] и вот сегодня тоже. Когда упускаешь такие моменты, можно говорить о том, что где-то разладилось. Нужно разбираться, смотреть, ведь если мы пропускаем от "Тосно" два мяча, то что будет с "Ливерпулем" и "Севильей"?", - сказал Мацуев.

"Нужно не раскисать, делать работу над ошибками и идти вперед, других вариантов нет. Сейчас нет времени, чтобы всех поливать грязью", - добавил он.

Верю в Карреру

На 36-й минуте матча Каррера заменил защитника Сердара Таски на нападающего Квинси Промеса. Уходя на замену, Таски не пожал руку тренеру.

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"Неприятно, когда внутри коллектива что-то бурлит, и вот в такие моменты фигура тренера выходит на первый план, потому что сплачивать команду входит в его обязанности. Каррера как никто другой знает, как это нужно делать, потому что такой сплоченности, которая в "Спартаке" была несколько месяцев назад, не было очень долгое время. Сейчас на Массимо ложится вся ответственность, он должен приблизить игроков к нулевому проценту ошибок", - отметил Мацуев.

"Конечно, сейчас у Карреры самый сложный этап в российской карьере. Если в прошлом сезоне, когда команда забивала на последних минутах и большое количество матчей заканчивалось минимальной победой "Спартака" со счетом 1:0, говорили о некоем везении, фарте, а сейчас уже другая полоса. Такие моменты бывают у каждого тренера в карьере и у команд тоже, но не хочется, чтобы "Спартак" снова ушел в беститульный период. Я верю в команду, верю в Карреру, верю в игроков, которые должны работать, стиснув зубы и идти вперед", - заключил собеседник агентства.

Карерра стал главным тренером "Спартака" в начале прошедшего сезона и смог привести команду к первой за 16 лет победе в чемпионате России.

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