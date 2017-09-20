"Спартак-Нальчик" победил московское "Динамо" и вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу

ТАСС, 20 сентября. "Спартак-Нальчик" одержал победу над московским "Динамо" в серии пенальти со счетом 1:0 в домашнем матче 1/16 финала Кубка России по футболу.

В серии пенальти хозяева победили со счетом 4:2. Решающий мяч на счету Руслана Паштова.

В 1/8 финала клуб из Нальчика сыграет с московским "Спартаком".