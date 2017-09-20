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Тренер ЦСКА Гончаренко не жалеет о решении выпустить на матч Кубка России резервистов

Спорт
20 сентября, 20:46 UTC+3 ТАСС

В среду ЦСКА в дополнительное время на выезде уступил "Авангарду" со счетом 0:1 в 1/16 финала Кубка России

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 20 сентября. Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что не жалеет, что не взял на выездной матч 1/16 финала Кубка России с курским "Авангардом" нескольких футболистов основного состава. Слова специалиста приводит пресс-служба армейцев.

В среду ЦСКА в дополнительное время на выезде уступил "Авангарду" со счетом 0:1 в 1/16 финала Кубка России. ЦСКА приехал в Курск без Игоря Акинфееева, Василия и Алексея Березуцких, Марио Фернандеса, Алана Дзагоева и других.

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"Очень сильно уплотнился календарь РФПЛ из-за чемпионата мира, у команд же есть 22-23 футболиста, их всех надо использовать. Плюс у нас есть первенство, Лига чемпионов, матчи сборных, это очень большая нагрузка. Если бы у нас была неделя на подготовку, играл бы основной состав, но в плотном графике приходится чем-то жертвовать", - сказал Гончаренко, добавив, что не жалеет о своем решении выставить на матч резервный состав.

"Кубковые матчи нужны, чтобы собирать полные стадионы, как сегодня в Курске, - продолжил Гончаренко. - Даже старожилам тяжело вспомнить, когда он так заполнялся. По материалам, которые мы видели, понятно, что ходит мало зрителей. Понимали, что желание хозяев будет огромным, что они будут очень мотивированы".

"Мы приехали, чтобы пройти дальше. Мало сделали для того, чтобы выиграть, потратили много сил, но мы собрали полный стадион и дали игровую практику тем, кто мало играет. Молодые футболисты попробовали взрослый футбол, в первую очередь, речь про Тикнизяна и Олейникова. Не хотелось играть дополнительное время, но это кубковый матч", - подытожил тренер армейцев.

ЦСКА второй сезон подряд вылетает из Кубка России на стадии 1/16 финала. В прошлом году армейцы на выезде проиграли красноярскому "Енисею" - 1:2. В следующем раунде "Авангард" сыграет с "Тамбовом".

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