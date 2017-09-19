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Все билеты на домашние матчи ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов проданы

Спорт
19 сентября, 15:29 UTC+3 ТАСС

ЦСКА реализовывал специальные пакеты, позволяющие посетить сразу три матча турнира

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ТАСС, 19 сентября. Российский футбольный клуб ЦСКА продал все билеты на три домашних матча группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Армецы сыграют с английским "Манчестер Юнайтед" 27 сентября, со швейцарским "Базелем" - 18 октября, с португальской "Бенфикой" - 22 ноября. Все матчи пройдут в Москве на "ВЭБ-Арене".

ЦСКА реализовывал специальные пакеты, позволяющие посетить сразу три матча. Продажи разовых билетов предусмотрено не было.

Доступными остаются билеты в сектор VIP-200 и скайбоксы вместимостью от 12 до 18 человек.

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