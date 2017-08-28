Стоимость билетов на матч ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" начинается от 1500 рублей

ТАСС, 28 августа. Продажа билетов на матч группового этапа футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" стартует 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Встреча состоится 27 сентября на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве. Матч начнется в 21:45 мск.

Самый дешевый билет на игру стоит 1500 рублей. Самый дорогой - 40 тысяч. На первых двух этапах продажи с 1 по 10 сентября и с 11 по 19 сентября билеты буду продаваться пакетами на три матча, на первом этапе приобрести билеты смогут только владельцы абонементов на матчи чемпионата России в текущем сезоне. Каждый болельщик сможет купить не более двух пакетов в руки.

На третьем этапе продаж с 20 сентября билеты будут пущены в свободную продажу в случае их наличия после предыдущих этапов. Болельщикам будет доступна опция приобретения не более двух билетов в руки.

Соперниками ЦСКА по группе также являются португальская "Бенфика" и швейцарский "Базель". Первый матч красно-синие проведут 12 сентября на выезде против "Бенфики".