Представление соперников ЦСКА в групповой стадии Лиги чемпионов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА сыграет с португальской "Бенфикой", английским "Манчестер Юнайтед" и швейцарским "Базелем" в группе А Лиги чемпионов. ТАСС представляет соперников ЦСКА в основной стадии Лиги чемпионов.

Все соперники ЦСКА получили путевки в групповой турнир по итогам прошлого сезона и не играли в квалификации. Однако если "Бенфика" и "Базель" являются чемпионами своих стран, то "Манчестер Юнайтед" заветную путевку получил, выиграв Лигу Европы.

"Бенфика" из Лиссабона выигрывала чемпионат Португалии рекордные 36 раз, в том числе и в четырех последних сезонах. На счету команды также 29 кубков Португалии, а в 1961 и 1962 годах "Бенфика" выигрывала Кубок европейских чемпионов. С тех пор "Бенфика" проиграла восемь еврокубковых финалов.

"Бенфика" в восьмой раз подряд вышла в групповую стадию Лиги чемпионов, однако пробиться в плей-офф "орлам" удалось лишь трижды, в том числе и в прошлом сезоне, когда команда в 1/8 финала уступила дортмундской "Боруссии".

Линделёф уже в "МЮ"

"Бенфика" регулярно продает ведущих футболистов в более серьезные команды. Летом "Бенфику" покинули голкипер Эдерсон, который перешел в английский "Манчестер Сити", отправившийся в "Барселону" защитник Нелсон Семеду, а также швед Виктор Линделёф, который уже играет за "Манчестер Юнайтед". Замену им пока не нашли, а место в воротах занял вернувшийся из "Витории" из Сетубала Бруну Варела. Новичком "Бенфики" стал и форвард сборной Швейцарии Харис Сеферович, который уже забивает в каждом матче.

Из старожилов следует отметить 36-летнего бразильского защитника Луизао, форварда Жонаса, на старте сезона забивавшего уже четыре мяча в чемпионате, а также аргентинца Эдуардо Сальвио, выступающего на правом фланге атаки. Третий сезон главным тренером "Бенфики" является Руй Витория, который дважды выводил команду в плей-офф Лиги чемпионов.

Нынешний чемпионат Португалии "Бенфика" начала с трех побед с общим счетом 9:1, в последнем туре разгромив со счетом 5:0 другой лиссабонский клуб - "Белененсеш". Домашние матчи "Бенфика" проводит на стадионе "Да Луш" в португальской столице, который вмещает 64 тыс. зрителей.

В 2005 году "Бенфика" оказалась на пути ЦСКА к победе в розыгрыше Кубка УЕФА, когда в 1/16 финала армейцы обыграли португальский клуб по сумме двух матчей (1:1, 2:0). В последние годы "Бенфика" регулярно встречалась с "Зенитом", который дважды победила в плей-офф Лиги чемпионов (2012, 2016).

Ибрагимович снова в деле

"Манчестер Юнайтед" является самым титулованным клубом Англии, 20 раз выиграв чемпионат страны. В 1968, 1999 и 2008 году "Манчестер Юнайтед" завоевывал Кубок европейских чемпионов, причем две "золотые" эпохи связаны с именами тренеров Мэтта Басби и Алекса Фергюсона. Басби руководил командой 25 лет, Фергюсон - 27, а после ухода последнего в 2013 году "Манчестер Юнайтед" чемпионат Англии не выигрывал.

Зато в прошлом сезоне под руководством португальца Жозе Моуринью "Манчестер Юнайтед" победил в Лиге Европы, и этот титул оказался весьма кстати, учитывая, что по итогам чемпионата манкунианцы остались лишь шестыми, едва не лишившись путевки в Лигу чемпионов.

Теперь команда Моуринью - один из фаворитов сезона, хотя португальцу пока никак не удается поставить команде игру. "Манчестер Юнайтед" действует надежно в обороне и "на классе" переиграл всех соперников в Лиге Европы, однако в главном еврокубке ставки совсем другие. Хотя состав команды позволяет ей бороться за самые высокие места, а в четверг было объявлено о подписании нового контракта с шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем, который восстановился после тяжелой травмы колена.

Среди других звезд "Манчестера" - голкипер сборной Испании Давид де Хеа, полузащитник сборной Франции Поль Погба, лучший футболист на постсоветском пространстве армянин Генрих Мхитарян, а также нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

Суперкубок уже проиграли

Лукаку забил за "Манчестер Юнайтед" в первом же матче сезона, однако его команде это не помогло завоевать Суперкубок Европы во встрече с "Реалом" (1:2). Чемпионат Англии "Манчестер Юнайтед" начал очень мощно, победив со счетом 4:0 над "Вест Хэмом" и "Суонси".

"Манчестер Юнайтед" уже встречался с ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов. В 2009 году манкунианцы победили команду Леонида Слуцкого в Химках (1:0), а дома сыграли вничью - 3:3. Два года назад ЦСКА на своем поле добился ничьей (1:1), но уступил в гостях (0:1). Ничья в Химках во многом помешала "Манчестер Юнайтед" пробиться в плей-офф, а команда заняла лишь третье место, тогда как армейцы оказались четвертыми.

Домашние матчи "Манчестер Юнайтед" проводит на стадионе "Олд Траффорд", который вмещает 75 тыс. зрителей.

Гранд швейцарского футбола

"Базель" в последние годы вышел на доминирующие позиции в чемпионате Швейцарии, победив восемь раз подряд. В 2003, 2012 и 2015 годах "Базель" выходил в 1/8 финала Лиги чемпионов, причем 15 лет назад команда с севера Швейцарии была причастна к антирекорду "Спартака", который потерпел шесть поражений в группе, в том числе дважды уступив "Базелю" с одинаковым счетом 0:2. В 2013 году "Базель" смог дойти до полуфинала Лиги Европы.

Фундамент нынешним успехам "Базеля" создал возглавлявший команду на протяжении 10 лет Кристиан Гросс, при этом за последние шесть лет с "Базелем" работали шесть разных специалистов, каждый из которых выигрывал чемпионат страны. В период с 2012 по 2014 год команду возглавлял Мурат Якин, работавший затем в "Спартаке", а с июня текущего года главным тренером "Базеля" является 40-летний Рафаэль Викки.

Летом "Базель" покинул лучший бомбардир чемпионата Швейцарии ивуариец Сейду Думбия, бывший форвард ЦСКА перебрался в португальский "Спортинг". Капитаном "Базеля" является еще один хорошо знакомый российским болельщикам футболист - бывший защитник "Спартака" чех Марек Сухи.

Думбия же в атаке заменил голландец Рикки ван Волфсвинкел, который с пятью мячами лидирует в споре бомбардиров нового чемпионата. "Базель" пока идет на третьем месте, на очко отставая от лидирующего "Цюриха". Домашние матчи "Базель" проводит на стадионе "Санкт-Якобс- Парк", который вмещает 37,5 тыс. зрителей.