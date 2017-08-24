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Алдонин: ЦСКА нуждается в качественном усилении под Лигу чемпионов

Спорт
24 августа, 21:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

В текущее летнее трансферное окно ЦСКА не приобрел еще ни одного нового футболиста

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Евгений Алдонин

Евгений Алдонин

© Владимир Гердо/ТАСС, архив

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА должен провести качественную трансферную кампанию в преддверии выступления в Лиге чемпионов по футболу. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник армейцев, а сейчас игрок клуба Профессиональной футбольной лиги зоны "Центр" "Зоркий" Евгений Алдонин.

В текущее летнее трансферное окно ЦСКА не приобрел еще ни одного нового футболиста. При этом команду покинули полузащитники Зоран Тошич, Роман Еременко, у которых закончились контракты, Алексей Ионов вернулся в московское "Динамо", в аренду было отдано несколько игроков: Сергей Ткачев - в тульский "Арсенал", Никита Чернов - в "Урал" и Константин Базелюк - в махачкалинский "Анжи".

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ЦСКА сыграет с "Манчестер Юнайтед" на групповом этапе Лиги чемпионов

"ЦСКА нуждается в качественном усилении под Лигу чемпионов. В первую очередь, на мой взгляд, клуб должен приобрести игрока в группу атаки и хорошего форварда. До закрытия трансферного окна еще неделя, и кого приобретут армейцы, будет зависеть от трансферной стоимости и от финансовых возможностей клуба. Все мы знаем, что ситуация непростая, но факт участия ЦСКА в главном клубном европейском турнире может сыграть свою роль в приобретении хорошего игрока", - сказал Алдонин

Также 37-летний полузащитник красногорского клуба прокомментировал группу по жеребьевке Лиги чемпионов. ЦСКА сыграет с английским "Манчестер Юнайтед", португальской "Бенфикой" и швейцарским "Базелем" в группе А.

"На мой взгляд, ЦСКА, помимо "Манчестер Юнайтед", поборется с "Бенфикой" за выход из группы. Португальская команда имеет огромный опыт, поэтому основная борьба будет против нее. Не стоит сбрасывать со счетов и "Базель", команда неоднократно выходила в плей-офф и имеет богатый еврокубковый опыт. Армейцы также имеют богатый опыт игры в еврокубках: они играли со всеми соперниками из свой группы. Думаю, что ЦСКА все по силам", - отметил Алдонин.

Матчи первого тура группового раунда Лиги чемпионов пройдут 12-13 сентября.

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