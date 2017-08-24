ЦСКА сыграет с "Манчестер Юнайтед" на групповом этапе Лиги чемпионов

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ТАСС, 24 августа. Российский футбольный клуб ЦСКА сыграет с португальской "Бенфикой", английским "Манчестер Юнайтед" и швейцарским "Базелем" в группе А Лиги чемпионов. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая проходит в Монако.
Матчи первого тура группового раунда Лиги чемпионов пройдут 12-13 сентября. Последний тур состоится 5-6 декабря.
Финал турнира пройдет 26 мая на киевском стадионе "Олимпийский", Украина впервые примет финал Лиги чемпионов.