ЦСКА сыграет с "Манчестер Юнайтед" на групповом этапе Лиги чемпионов

ТАСС, 24 августа. Российский футбольный клуб ЦСКА сыграет с португальской "Бенфикой", английским "Манчестер Юнайтед" и швейцарским "Базелем" в группе А Лиги чемпионов. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая проходит в Монако.

Матчи первого тура группового раунда Лиги чемпионов пройдут 12-13 сентября. Последний тур состоится 5-6 декабря.

Финал турнира пройдет 26 мая на киевском стадионе "Олимпийский", Украина впервые примет финал Лиги чемпионов.