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ЦСКА сыграет с "Манчестер Юнайтед" на групповом этапе Лиги чемпионов

Спорт
24 августа, 19:53 UTC+3 ТАСС

Также в группе А сыграют португальская "Бенфика" и швейцарский "Базель"

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© EPA/VALENTIN FLAURAUD

ТАСС, 24 августа. Российский футбольный клуб ЦСКА сыграет с португальской "Бенфикой", английским "Манчестер Юнайтед" и швейцарским "Базелем" в группе А Лиги чемпионов. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая проходит в Монако.

Матчи первого тура группового раунда Лиги чемпионов пройдут 12-13 сентября. Последний тур состоится 5-6 декабря.

Финал турнира пройдет 26 мая на киевском стадионе "Олимпийский", Украина впервые примет финал Лиги чемпионов.

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