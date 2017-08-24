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"Спартак" сыграет с "Ливерпулем", "Севильей" и "Марибором" в группе Лиги чемпионов

Спорт
24 августа, 19:33 дата обновления: 24 августа, 19:54 UTC+3 ТАСС

Матчи первого тура группового раунда турнира пройдут 12-13 сентября

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© EPA/SALVATORE DI NOLFI

ТАСС, 24 августа. Российский футбольный клуб "Спартак" сыграет с английским "Ливерпулем",  испанской "Севильей" и словенским "Марибором" в группе Е Лиги чемпионов. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая проходит в Монако.

"Спартак" как победитель чемпионата России при жеребьевке был в первой корзине. Матчи первого тура группового раунда Лиги чемпионов пройдут 12-13 сентября.

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