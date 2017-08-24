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ЦСКА сократил отставание России от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

Спорт
24 августа, 0:01 UTC+3 ТАСС

Выход армейцев в групповой этап Лиги чемпионов принес России 0,8 балла

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© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ТАСС, 24 августа. Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) благодаря победе ЦСКА над швейцарским клубом "Янг Бойз" (2:0) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Результат игры, прошедшей в среду в Москве, принес России 0,2 балла, а выход армейцев в групповой этап турнира - 0,8 балла. Ранее французская "Ницца" на этой же стадии проиграла итальянскому "Наполи" и попала в групповой этап Лиги Европы, не принеся свой стране бонусных очков. Теперь суммарный коэффициент России - 43,982 (учитываются результаты последних пяти сезонов, включая текущий), Франции - 46,915. В нынешнем сезоне коэффициент России - 3,200, Франции - 2,000.

По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Франция в таблице коэффициентов УЕФА идет на пятом месте, Россия - на шестом. Данные позиции в рейтинге имеют одинаковые привилегии, странам, находящимся на них, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмом месте (сейчас это Португалия, чей суммарный коэффициент составляет 40,582), в Лигу чемпионов можно будет делегировать две команды, а в Лигу Европы - три.

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Лидирует в таблице Испания (90,141), далее следуют Германия (63,427), Англия (63,105) и Италия (61,749).

В сезоне-2018/19 Россию в еврокубках представят шесть команд: три в Лиге чемпионов и столько же - в Лиге Европы. В текущем сезоне в еврокубках примут участие или уже участвуют пять российских клубов: ЦСКА, "Зенит", "Краснодар", "Спартак" и "Локомотив".

В четверг пройдут ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Из российских клубов санкт- петербургский "Зенит" на своем поле примет голландский "Утрехт", которому проиграл в первом матче со счетом 0:1, а "Краснодар" на выезде сыграет с сербской "Црвеной Звездой" (первый матч - 3:2 в пользу краснодарского клуба).

Как вычисляются коэффициенты

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью - 0,5. За победу в игре основного раунда - два очка, за ничью - одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала - пять. За выход клуба в 1/4 финала, 1/2 финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчете коэффициента считаются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

Сезонный коэффициент страны в таблице УЕФА определяется путем сложения очков, набранных ее клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления данной суммы на количество команд, которые участвовали в этих турнирах. Общий же рейтинг страны - это сумма ее коэффициентов за последние пять сезонов.

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