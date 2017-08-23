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ЦСКА заработал минимум €14,7 млн за выход в групповой этап Лиги чемпионов

Спорт
23 августа, 23:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Доход армейского клуба может увеличиться в зависимости от результатов, которые покажет команда

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Футболисты ЦСКА

Футболисты ЦСКА

© Станислав Красильников

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА обеспечил себе заработок минимум в €14,7 млн за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Информация о распределении бюджета турнира между участниками доступна на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

За выступление в раунде плей-офф квалификации турнира армейцы получат €2 млн, на этом этапе они оказались сильнее швейцарского клуба "Янг Бойз". По €12,7 млн гарантированно получит каждый из 32 участников группового этапа.

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Кроме того, ЦСКА в конце сезона получит выплаты из так называемого маркетингового пула Лиги чемпионов, размер которого составляет €507 млн. Как говорится на официальном сайте УЕФА, эта сумма будет распределена согласно удельному весу каждого конкретного телевизионного рынка, представленного участниками Лиги чемпионов (начиная с группового этапа), а затем разбита между клубами, представляющими соответствующую национальную ассоциацию.

Согласно данной системе, половина суммы, полагающейся клубам одной ассоциации, будет распределена между командами в зависимости от их результатов в предыдущем национальном чемпионате. Вторая половина суммы регламентируется согласно ценности каждого рынка и делится пропорционально сыгранным каждым из клубов матчам в Лиге чемпионов.

Заработок ЦСКА может увеличиться в зависимости от результатов, которые покажет команда. Победа в матче группового этапа принесет клубу €1,5 млн, ничья - €0,5 млн. Клубы, пробившиеся в 1/8 финала, получат еще по €6 млн, в четвертьфинал - по €6,5 млн, в полуфинал - по €7,5 млн. Финалист турнира заработает дополнительно €11 млн, победитель - €15,5 млн. Таким образом, победитель Лиги чемпионов заработает в лучшем случае €57,2 млн (без учета отчислений из маркетингового пула).

Жеребьевка группового турнира пройдет в четверг в Монако.

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