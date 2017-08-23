ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над швейцарским клубом "Янг Бойз" со счетом 2:0 в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов и вышел в групповой этап турнира.
В составе ЦСКА на 45-й минуте отличился Георгий Щенников, для которого этот гол стал первым в еврокубках. Ранее в сезоне 26-летний левый защитник, выступающий за ЦСКА с 2008 года, забил свой первый гол в рамках чемпионатов России. Удвоил преимущество армейцев Алан Дзагоев (64). Нападающий Тимур Жамалетдинов, вышедший на замену во втором тайме, дебютировал в еврокубках.
Матч против "Янг Бойз" стал 100-м для Алексея Березуцкого в еврокубках. В активе 35-летнего защитника ЦСКА 66 матчей в Лиге чемпионов, 33 - в Кубке УЕФА и Лиге Европы и один матч в Суперкубке УЕФА.
Первая встреча между командами также завершилась победой российского клуба - 1:0.
ЦСКА попадет в четвертую корзину при жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов, которая пройдет 24 августа в Монако. "Янг Бойз" сыграет на групповом этапе Лиги Европы.