"Ливерпуль" победил "Хоффенхайм" и вышел в групповой этап футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 23 августа. Английский "Ливерпуль" одержал победу над немецким "Хоффенхаймом" со счетом 4:2 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов по футболу. Встреча прошла в Ливерпуле.

В составе хозяев отличились Эмре Джан (10-я и 21-я минуты), Мохамед Салах (18), Роберто Фирмино (63). За "Хоффенхайм" забили Марк Ут (28), Сандро Вагнер (79).

В первом матче "Ливерпуль" победил "Хоффенхайм" со счетом 2:1. По итогам двух игр английский клуб вышел в групповую стадию Лиги чемпионов, немецкая команда сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

Результаты других матчей раунда плей-офф:

"Копенгаген" (Дания) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:1 (первый матч 0:1)

"Славия" (Чехия) - АПОЭЛ (Кипр) - 0:0 (0:2)

"Стяуа" (Румыния) - "Спортинг" (Португалия) - 1:5 (0:0).

В следующий раунд прошли АПОЭЛ, "Спортинг", "Карабах". Жеребьевка Лиги чемпионов пройдет 24 августа, жеребьевка Лиги Европы - 25 августа.