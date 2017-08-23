"Ливерпуль" победил "Хоффенхайм" и вышел в групповой этап футбольной Лиги чемпионов

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ТАСС, 23 августа. Английский "Ливерпуль" одержал победу над немецким "Хоффенхаймом" со счетом 4:2 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов по футболу. Встреча прошла в Ливерпуле.
В составе хозяев отличились Эмре Джан (10-я и 21-я минуты), Мохамед Салах (18), Роберто Фирмино (63). За "Хоффенхайм" забили Марк Ут (28), Сандро Вагнер (79).
В первом матче "Ливерпуль" победил "Хоффенхайм" со счетом 2:1. По итогам двух игр английский клуб вышел в групповую стадию Лиги чемпионов, немецкая команда сыграет на групповом этапе Лиги Европы.
В следующий раунд прошли АПОЭЛ, "Спортинг", "Карабах". Жеребьевка Лиги чемпионов пройдет 24 августа, жеребьевка Лиги Европы - 25 августа.