Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ливерпуль" победил "Хоффенхайм" и вышел в групповой этап футбольной Лиги чемпионов

Спорт
23 августа, 23:43 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:2

Поделиться
Материал из 1 страницы
Полузащитник "Ливерпуля" Роберто Фирмино

Полузащитник "Ливерпуля" Роберто Фирмино

© EPA-EFE/Peter Powell

ТАСС, 23 августа. Английский "Ливерпуль" одержал победу над немецким "Хоффенхаймом" со счетом 4:2 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов по футболу. Встреча прошла в Ливерпуле.

В составе хозяев отличились Эмре Джан (10-я и 21-я минуты), Мохамед Салах (18), Роберто Фирмино (63). За "Хоффенхайм" забили Марк Ут (28), Сандро Вагнер (79).

В первом матче "Ливерпуль" победил "Хоффенхайм" со счетом 2:1. По итогам двух игр английский клуб вышел в групповую стадию Лиги чемпионов, немецкая команда сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

Результаты других матчей раунда плей-офф:

  • "Копенгаген" (Дания) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:1 (первый матч 0:1)
  • "Славия" (Чехия) - АПОЭЛ (Кипр) - 0:0 (0:2)
  • "Стяуа" (Румыния) - "Спортинг" (Португалия) - 1:5 (0:0).

В следующий раунд прошли АПОЭЛ, "Спортинг", "Карабах". Жеребьевка Лиги чемпионов пройдет 24 августа, жеребьевка Лиги Европы - 25 августа.

Смотрите также

Определились составы корзин при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов

ЦСКА заработал минимум €14,7 млн за выход в групповой этап Лиги чемпионов

ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты ЦСКА
12
ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
2
Более 150 строений уничтожены пожарами в Волгоградской области
3
Небензя назвал неправомерным введение США санкций против россиян из-за КНДР
4
В Шарлотсвилле памятники генералам-южанам накроют черным полотном
5
Тимакова объяснила участие в работе Фонда кино обязанностями куратора сферы культуры
6
Беспилотные автобусы в Таллине нарушают ПДД
7
На Украине возбудили уголовное дело за карту без Крыма и Донбасса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама