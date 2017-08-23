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Определились составы корзин при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов

Спорт
23 августа, 23:42 UTC+3 ТАСС

Московский "Спартак" попал в первую корзину, ЦСКА - в четвертую

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© EPA/SALVATORE DI NOLFI

ТАСС, 23 августа. В среду завершились последние матчи раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов, по итогам которых определились все участники группового этапа, а также их "посев" при жеребьевке.

Состав первой корзины стал известен еще в мае, когда определились победители восьми сильнейших(согласно рейтингу Союза европейский футбольных ассоциаций) национальных чемпионатов. Будут "посеяны" в первой корзине и не сыграют друг с другом следующие клубы: "Реал" (Испания), "Бавария" (Германия), "Челси" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Монако" (чемпионат Франции), "Бенфика" (Португалия), "Спартак" (Россия) и "Шахтер" (Украина).

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Во второй корзине окажутся "Барселона", "Атлетико", "Севилья" (все - Испания), "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" (оба - Англия), "Боруссия", (Дортмунд, Германия), ПСЖ (Франция) и "Порту" (Португалия).

В третьей корзине будут "Наполи", "Рома" (оба - Италия), "Тоттенхэм", "Ливерпуль" (оба - Англия), "Базель" (Швейцария), "Олимпиакос" (Греция), "Андерлехт" (Бельгия), "Бешикташ" (Турция).

Состав четвертой корзины: ЦСКА (Россия), "Селтик" (Шотландия), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Марибор" (Словения), "Лейпциг" (Германия), "Карабах" (Азербайджан), АПОЭЛ (Кипр), "Спортинг" (Португалия).

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов пройдет 24 августа в Монако. 32 команды будут разбиты на восемь групп. В 1/8 финала выйдут по два лучших клуба из каждой группы, третьи команды сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.

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