ЦСКА окажется в четвертой корзине при жеребьевке в случае выхода в групповую стадию ЛЧ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА попадет в четвертую корзину при жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов, если сумеет преодолеть раунд плей-офф квалификации.

Это стало известно после встреч раунда плей-офф во вторник. По их итогам в основной турнир пробились испанская "Севилья", итальянский "Наполи", шотландский "Селтик", греческий "Олимпиакос" и словенский "Марибор". В среду пройдут еще пять матчей, но как бы они не завершились, рейтинг Союза европейских футбольных ассоциаций ЦСКА все равно не позволить команде оказаться в третьей корзине.

Если ЦСКА пробьется в групповую стадию главного еврокубка, его соперниками по группе точно не станут "Селтик", голландский "Фейеенорд", "Марибор", немецкий "Лейпциг". Эти команды также "посеяны" в четвертую корзину. Остальные клубы определятся в среду.

Матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов ЦСКА - "Янг Бойз" (Швейцария) начнется в 21:45 мск. Проигравший в противостоянии выступит на групповом этапе Лиги Европы. Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов пройдет 24 августа, Лиги Европы - 25 августа.