Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦСКА окажется в четвертой корзине при жеребьевке в случае выхода в групповую стадию ЛЧ

Спорт
23 августа, 0:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Это стало известно по итогам игр раунда плей-офф квалификации во вторник

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА попадет в четвертую корзину при жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов, если сумеет преодолеть раунд плей-офф квалификации.

Это стало известно после встреч раунда плей-офф во вторник. По их итогам в основной турнир пробились испанская "Севилья", итальянский "Наполи", шотландский "Селтик", греческий "Олимпиакос" и словенский "Марибор". В среду пройдут еще пять матчей, но как бы они не завершились, рейтинг Союза европейских футбольных ассоциаций ЦСКА все равно не позволить команде оказаться в третьей корзине.

Если ЦСКА пробьется в групповую стадию главного еврокубка, его соперниками по группе точно не станут "Селтик", голландский "Фейеенорд", "Марибор", немецкий "Лейпциг". Эти команды также "посеяны" в четвертую корзину. Остальные клубы определятся в среду.

Матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов ЦСКА - "Янг Бойз" (Швейцария) начнется в 21:45 мск. Проигравший в противостоянии выступит на групповом этапе Лиги Европы. Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов пройдет 24 августа, Лиги Европы - 25 августа.

Смотрите также

Тренер: ЦСКА является фаворитом матча ЛЧ, но "Янг Бойз" сыграет наилучшим образом

Гончаренко: ЦСКА должен забыть прошлый матч и играть с "Янг Бойз" на победу

"Наполи" победил "Ниццу" в ответном матче и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
2
Житель Кирова выплатил Пенсионному фонду долг в 42 тыс. рублей мелочью
3
Россия начинает проработку ответных мер в связи с новыми санкциями США
4
Адвокат: суд выдал разрешение Никите Белых на заключение брака в СИЗО
5
Серебренникова поместили в изолятор временного содержания
6
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
7
Ученые открыли новый механизм регенерации печени
Темы дня
Новости партнеров
Реклама