ЦСКА окажется в четвертой корзине при жеребьевке в случае выхода в групповую стадию ЛЧ

Путин в Сочи встретится с премьером Израиля, госсекретарем Ватикана и президентом АрменииПолитика 23 августа, 0:23
Курская битва: факты об одном из ключевых сражений Великой Отечественной войныАрмия и ОПК 23 августа, 0:01
"Наполи" победил "Ниццу" в ответном матче и вышел в групповой этап Лиги чемпионовСпорт 22 августа, 23:45
"Халл" под руководством Слуцкого вылетел из розыгрыша Кубка английской футбольной лигиСпорт 22 августа, 23:37
В США прошли первые электрические испытания нового космического корабля OrionКосмос 22 августа, 23:23
Мадуро сообщил, что скоро может посетить РоссиюМеждународная панорама 22 августа, 22:56
СМИ: "Спартак" по-прежнему пытается договориться с Ньянгом о переходеСпорт 22 августа, 22:52
Россия начинает проработку ответных мер в связи с новыми санкциями СШАПолитика 22 августа, 22:07
Тиллерсон: США вели переговоры с РФ и КНР об их возможной роли в АфганистанеМеждународная панорама 22 августа, 22:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА попадет в четвертую корзину при жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов, если сумеет преодолеть раунд плей-офф квалификации.
Это стало известно после встреч раунда плей-офф во вторник. По их итогам в основной турнир пробились испанская "Севилья", итальянский "Наполи", шотландский "Селтик", греческий "Олимпиакос" и словенский "Марибор". В среду пройдут еще пять матчей, но как бы они не завершились, рейтинг Союза европейских футбольных ассоциаций ЦСКА все равно не позволить команде оказаться в третьей корзине.
Если ЦСКА пробьется в групповую стадию главного еврокубка, его соперниками по группе точно не станут "Селтик", голландский "Фейеенорд", "Марибор", немецкий "Лейпциг". Эти команды также "посеяны" в четвертую корзину. Остальные клубы определятся в среду.
Матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов ЦСКА - "Янг Бойз" (Швейцария) начнется в 21:45 мск. Проигравший в противостоянии выступит на групповом этапе Лиги Европы. Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов пройдет 24 августа, Лиги Европы - 25 августа.