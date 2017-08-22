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Тренер: ЦСКА является фаворитом матча ЛЧ, но "Янг Бойз" сыграет наилучшим образом

Спорт
22 августа, 18:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Адольф Хюттер отметил, что определится с составом на игру после тренировок

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Главный тренер "Янг Бойз" Адольф Хюттер

Главный тренер "Янг Бойз" Адольф Хюттер

© EPA/SPYROS CHORCHOUBAS

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА является фаворитом матча Лиги чемпионов против "Янг Бойз", но швейцарская команда постарается сыграть наилучшим образом. Об этом на пресс-конференции накануне матча заявил главный тренер швейцарского клуба Адольф Хюттер.

Первый матч команд прошел 15 августа в Швейцарии и завершился победой российского клуба со счетом 1:0. Вторая игра раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов пройдет в среду на "ВЭБ-Арене".

"ЦСКА - это очень хорошо сыгранная команда. Мы это видели в Берне, поэтому будем стараться сыграть максимально хорошо. Конечно, соперник является фаворитом, но мы сделаем все возможное, чтобы выступить наилучшим образом. Не могу сказать, как мы будем играть, но, учитывая результат первого матча, будем от него исходить, ситуация такова, что мы должны атаковать и забивать голы, но я не знаю, как и когда", - сказал Хюттер.

"Игорь Акинфеев - вратарь топ-уровня, который может, как и любой другой, в любое время допустить ошибки. Наша задача - заставить его ошибиться. Кроме того, я знаю Алана Дзагоева, Александра Головина, Витиньо, атакующие возможности Георгия Щенникова и Марио Фернандеса, которые будут агрессивнее", - заявил тренер.

При этом он отметил, что определится с составом на игру после тренировок. "Сегодня будет тренировка, завтра тоже, после чего я определюсь с составом", - сказал Хюттер.

Победитель двухматчевого противостояния сможет принять участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

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