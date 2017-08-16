Несчастье помогло: ЦСКА победил "Янг Бойз" в Лиге чемпионов благодаря автоголу в концовке

БЕРН /Швейцария/, 16 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл швейцарский "Янг Бойз" на выезде в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Армейцы большую часть матча сдерживали натиск соперника, а положительный результат им принес автогол в концовке встречи.

Матч, который прошел на стадионе "Стад де Сюисс" в Берне, завершился со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. С первых минут швейцарская команда завладела преимуществом и давила на ворота соперника до самого конца, о чем свидетельствует и статистика - 22 удара по воротам (6 - в створ) против 11 (1), 11 угловых против 0. В нескольких моментах армейцев спасла только реакция вратаря Игоря Акинфеева. А на первой добавленной к основному времени минуте из-за несогласованности с голкипером мяч в свои ворота головой отправил защитник "Янг Бойз" Касим Нуху.

"Конечно, мы довольны результатом. Во втором тайме пришлось непросто в силу объективных причин, большой объем работы провели наши опорные полузащитники, не получилась игра на встречных курсах", - признал на пресс-конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

Не помогли армейцам и замены. Гончаренко даже произвел так называемую обратную замену, что для футбола редкость. Нападающий Аарон Оланаре вышел на поле на 54-й минуте, получил несколько внушений от тренера по ходу встречи, а на 90-й минуте был заменен на полузащитника Бибраса Натхо. "Он должен был больше помогать в защите", - объяснил Гончаренко.

"Результат не соответствует качеству игры, который мы сегодня показали, мы показали хорошую игру, было много шансов забить, но Акинфеев был очень хорош. Однако я как тренер все-таки горжусь своей командой, ее игрой", - поделился впечатлениями от встречи главный тренер "Янг Бойз" Адам Хюттер.

Масса причин ЦСКА

Гончаренко объяснил столь удачный результат для команды характером игроков. "Ребята сыграли вместе уже много матчей, притерлись друг к другу. Они понимают, что можно переломить ход матча, даже если что-то идет не так", - пояснил он.

На вопрос, почему не удалось забить мяч собственными силами, специалист ответил: "Масса причин, они на поверхности: хороший прессинг "Янг Бойз", привычное для них искусственное поле. Ну и достаточно много сил мы отдали в матче со "Спартаком" (в рамках шестого тура чемпионата России 12 августа, 2:1 - прим. ТАСС), не столько физических, сколько эмоциональных".

Хюттер, объясняя причины поражения своей команды, отметил не только прекрасную, по его словам, игру Акинфеева. "Плюс стратегия с пятью защитниками дала свои плоды. Что касается автогола: если была бы лучше коммуникация между игроком и вратарем, этого бы не произошло", - сказал он.

Ответная встреча команд пройдет 23 августа в Москве. "После сегодняшней игры шансы [на победу в противостоянии], конечно, упали, но это не значит, что мы проведем ответную игру менее темпераментно", - отметил Хюттер.

Победитель двухматчевого противостояния сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, проигравший - в группе Лиги Европы.