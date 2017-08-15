Победа ЦСКА над "Янг Бойз" приблизила Россию к Франции в таблице коэффициентов УЕФА

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ТАСС, 15 августа. Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) благодаря победе ЦСКА над швейцарским "Янг Бойз" (1:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча состоялась во вторник в Берне.
Теперь суммарный коэффициент России - 42,782 (учитываются результаты последних пяти сезонов, включая текущий), а Франции - 46,831. В нынешнем сезоне коэффициент России - 2,000, а Франции - 1,916.
В среду еврокубковая неделя продолжится матчами раундов плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. В Лиге чемпионов французская "Ницца" на выезде сыграет с итальянским "Наполи", а российский "Зенит" в Лиге Европы встретится в гостях с голландским "Утрехтом".
По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Франция в таблице коэффициентов УЕФА идет на пятом месте, Россия - на шестом. Данные позиции в рейтинге имеют одинаковые привилегии, странам, находящимся на них, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. А вот стране, которая идет на седьмом месте (сейчас это Португалия, чей суммарный коэффициент составляет 39,498), в Лигу чемпионов можно будет делегировать две команды, а в Лигу Европы - три.
Лидирует в таблице Испания (89,212), далее следуют Германия (63,427), Англия (62,248) и Италия (60,416).
В сезоне-2018/19 Россию в еврокубках представят шесть команд: три в Лиге чемпионов и столько же - в Лиге Европы. В текущем же сезоне в еврокубках примут участие или уже участвуют пять российских клубов: ЦСКА, "Зенит" и "Краснодар", которые уже начали выступления в квалификации Лиги Европы, а также "Спартак" и "Локомотив", которые в сентябре стартуют с групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно.
За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью - 0,5. За победу в игре основного раунда - два очка, за ничью - одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала - пять. За выход клуба в 1/4 финала, 1/2 финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.
В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчете коэффициента считаются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.
Сезонный коэффициент страны в таблице УЕФА определяется путем сложения очков, набранных ее клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления данной суммы на количество команд, которые участвовали в этих турнирах. Общий же рейтинг страны - это сумма ее коэффициентов за последние пять сезонов.
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