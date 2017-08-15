ЦСКА победил "Янг Бойз" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

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БЕРН /Швейцария/, 15 августа. /ТАСС/. Российский ЦСКА обыграл швейцарский клуб "Янг Бойз" со счетом 1:0 в первом матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Берне.
На 90-й минуте защитник хозяев Касим Нуху отправил мяч в свои ворота.
Матч с "Янг Бойз" стал для 35-летнего защитника армейцев Василия Березуцкого 500-м в составе клуба (из них 356 - в чемпионате России, 95 - в еврокубках, 48 - в Кубке и Суперкубке России, 1 - в Кубке премьер-лиги). Среди его одноклубников больше игр за ЦСКА провели 31-летний вратарь Игорь Акинфеев (528) и 38-летний защитник Сергей Игнашевич (510).
"Янг Бойз" является 11-кратным чемпионом Швейцарии, однако последний титул клуб завоевал в 1986 году.
Ответная встреча между командами пройдет 23 августа в Москве.