ЦСКА проведет первый матч с "Янг Бойз" за выход в групповую стадию Лиги чемпионов

БЕРН /Швейцария/, 15 августа. /ТАСС/. ЦСКА сыграет во вторник в гостях со швейцарским клубом "Янг Бойз" в первом матче раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов. Победитель двухматчевого противостояния получит право выступить в групповом турнире главного еврокубка.

У ЦСКА остался последний соперник на пути в основную стадию Лиги чемпионов - второй клуб Швейцарии прошлого сезона "Янг Бойз". Весной команду из столицы страны опередил лишь "Базель", который был намного сильнее остальных конкурентов. Бернцы же предпринимают пятую за 12 лет попытку пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов, в третьем квалификационном раунде убрав с пути вице-чемпиона Украины киевское "Динамо" (1:3, 2:0). Предыдущие четыре были неудачными: в основную стадию Лиги чемпионов "Янг Бойз" ни разу не выходил.

С динамовцами клуб из Берна проводил на домашней арене ответный матч и сумел в самой концовке добиться решающего преимущества - не без помощи голкипера киевлян Максима Коваля. "Янг Бойз" на своем поле играет в агрессивный вертикальный футбол, и на оборону ЦСКА, которая в нынешнем сезоне не блещет, а также голкипера Игоря Акинфеева, будет оказано немалое давление.

Гроза Украины

Год назад "Янг Бойз" сумел остановить на пути в Лигу чемпионов другой украинский клуб - "Шахтер", однако в раунде плей-офф бернцы уступили немецкой "Боруссии" из Менхенгладбаха с общим счетом 2-9. Еврокубковый сезон "Янг Бойз" продолжил в Лиге Европы, однако не сумел выйти из группы.

Неудачнику серии ЦСКА и "Янг Бойз" также гарантировано продолжение борьбы во втором по значимости еврокубке. И если для швейцарского клуба основная стадия Лиги чемпионов пока заколдована, ЦСКА в последний раз не сумел пробиться в группу сквозь квалификацию 14 лет назад, когда уже во 2-м раунде уступил македонскому "Вардару" (1:2, 1:1). В нынешнем сезоне армейцы уже преодолели сопротивление греческого клуба АЕК (2:0, 1:0).

ЦСКА отправился в Берн в отличном настроении после субботней победы над чемпионом России "Спартаком" в главном дерби страны - 2:1. К 82-й минуте армейцы уступали в счете, однако голы Георгия Щенникова и Витиньо сумели переломить ход матча. После шести туров чемпионата России красно-синие занимают четвертое место, на четыре очка отставая от лидирующего "Зенита".

"Янг Бойз" является 11-кратным чемпионом Швейцарии, однако последний титул "парни" завоевали в 1986 году. "Золотым" стал для клуба период с 1956 по 1960 год, когда под руководством немца Альберта Зинга были завоеваны четыре чемпионства, а в 1959 году "Янг Бойз" играл в полуфинале Кубка чемпионов, проиграв французскому "Реймсу".

В ЦСКА выделили Дзагоева

Нынешний "Янг Бойз" возглавляет 47-летний специалист из Австрии Адольф Хюттер, лидером атак является 33-летний француз Гийом Оаро, а капитаном - долгие годы выступавший за сборную Швейцарии Стив фон Берген. Оаро, а также сербского форварда Миралема Сулеймани накануне встречи отметил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Хюттер, в свою очередь, выделил полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, а также опытную линию обороны и вратаря Акинфеева.

В чемпионате страны "Янг Бойз" сыграл уже четыре матча, набрав девять очков и лишь на очко отставая от лидера "Цюриха". В прошлую среду "Янг Бойз" после трех побед подряд на своем поле потерпел поражение от "Туна" (0:4), а в субботу сумел в гостях взять верх в кубковой встрече с "Брайтенрайном" (3:0).

Матч "Янг Бойз" - ЦСКА пройдет на "Стад де Суисс" в Берне, начало - 21:45 мск. Главный арбитр - Давид Фернандес Борбалан из Испании. Ответная встреча состоится 23 августа в Москве.