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Тренер "Янг Бойз" отметил в ЦСКА игру Дзагоева и опыт братьев Березуцких и Акинфеева

Спорт
14 августа, 18:35 UTC+3 БЕРН /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Аремйцы во вторник проведут с "Янг Бойз" на выезде первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев

© Сергей Савостьянов/ТАСС

БЕРН /Швейцария/, 14 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Главный тренер швейцарского клуба "Янг Бойз" Адам Хюттер отметил в ЦСКА игру центре поля Алана Дзагоева, а также опыт защитников братьев Березуцких и голкипера Игоря Акинфеева. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

ЦСКА во вторник проведет с "Янг Бойз" в Берне первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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"Конечно, мы видели игру [Игоря] Акинфеева и братьев [Алексея и Василия] Березуцких. Они очень давно играют, провели более ста матчей на международной арене, это большой опыт. Мы играли за последний год с "Шахтером" и киевским "Динамо", и я бы поставил ЦСКА по игре где-то между этими командами, особенно мне нравится их центр поля, [Алан] Дзагоев, который в хорошей форме может сделать многое. Я очень ценю качество этой команды", - поделился впечатлениями от армейской игры Хюттер.

"Завтра ЦСКА встретит не такую опытную команду, но они точно встретят сопротивление с нашей стороны, это будет вызов и для них", - отметил австрийский специалист.

На вопрос, смогут ли его "молодые парни" перебегать более возрастных игроков ЦСКА, Хюттер также ответил с юмором: "Наш клуб основан в 1898 году, мы не такие уж и молодые. У нас есть нападающий Гийом Оаро, которому тоже за 30 (французскому нападающему 33 года - прим. ТАСС). Если бы всегда молодость побеждала опыт, было бы очень хорошо".

Победитель двухматчевого противостояния сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, проигравший - в группе Лиги Европы. Ответная встреча пройдет в Москве 23 августа.

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