"Ливерпуль" победил "Хоффенхайм" в раунде плей-офф Лиги чемпионов

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ТАСС, 15 августа. Английский "Ливерпуль" победил немецкий "Хоффенхайм" со счетом 2:1 в первом матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Германии.
В составе гостей голы забили Трент Александер-Арнольд (35-я минута) и Джеймс Милнер (74). У хозяев отличился Марк Ут (87). На 12-й минуте форвард "Хоффенхайма" Андрей Крамарич не реализовал пенальти.
Ответная встреча между клубами за право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов пройдет 23 августа в Англии.