"Ливерпуль" победил "Хоффенхайм" в раунде плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 15 августа. Английский "Ливерпуль" победил немецкий "Хоффенхайм" со счетом 2:1 в первом матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Германии.

В составе гостей голы забили Трент Александер-Арнольд (35-я минута) и Джеймс Милнер (74). У хозяев отличился Марк Ут (87). На 12-й минуте форвард "Хоффенхайма" Андрей Крамарич не реализовал пенальти.

Ответная встреча между клубами за право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов пройдет 23 августа в Англии.

Остальные результаты:

"Карабах" (Азербайджан) - "Копенгаген" (Дания) - 1:0

АПОЭЛ (Кипр) - "Славия" (Чехия) - 2:0

"Спортинг" (Португалия) - "Стяуа" (Румыния) - 0:0

"Янг Бойз" (Швейцария) - ЦСКА (Россия) - 0:1.