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"Ливерпуль" победил "Хоффенхайм" в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Спорт
15 августа, 23:40 UTC+3 ТАСС

Английский клуб добился победы со счетом 2:1

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Футболисты "Ливерпуля"

Футболисты "Ливерпуля"

© EPA/RONALD WITTEK

ТАСС, 15 августа. Английский "Ливерпуль" победил немецкий "Хоффенхайм" со счетом 2:1 в первом матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Германии.

В составе гостей голы забили Трент Александер-Арнольд (35-я минута) и Джеймс Милнер (74). У хозяев отличился Марк Ут (87). На 12-й минуте форвард "Хоффенхайма" Андрей Крамарич не реализовал пенальти.

Ответная встреча между клубами за право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов пройдет 23 августа в Англии.

Остальные результаты:

  • "Карабах" (Азербайджан) - "Копенгаген" (Дания) - 1:0
  • АПОЭЛ (Кипр) - "Славия" (Чехия) - 2:0
  • "Спортинг" (Португалия) - "Стяуа" (Румыния) - 0:0
  • "Янг Бойз" (Швейцария) - ЦСКА (Россия) - 0:1.

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