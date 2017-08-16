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Гончаренко: ЦСКА победил "Янг Бойз" благодаря характеру

Спорт
16 августа, 0:14 UTC+3 БЕРН /Швейцария/ 16, августа. /ТАСС

Гол в свои ворота на первой добавленной к основному времени минуте забил защитник швейцарцев Касим Нуху

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Виктор Гончаренко

Виктор Гончаренко

© EPA/PETER SCHNEIDER

БЕРН /Швейцария/, 16 августа. /ТАСС/. Волевые качества стали залогом победы московского ЦСКА в матче со швейцарским клубом "Янг Бойз". Об этом сказал на пресс- конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

Первая встреча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, которая прошла в Швейцарии, завершилась со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. Гол в свои ворота на первой добавленной к основному времени минуте забил защитник швейцарцев Касим Нуху.

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"Характер нашей команды, - ответил Гончаренко на вопрос, что принесло команде победу в сложном матче. - Ребята сыграли вместе уже много матчей, притерлись друг к другу. Они понимают, что можно переломить ход матча, даже если что-то идет не так".

На вопрос, почему не удалось забить мяч собственными силами, специалист ответил: "Масса причин, они на поверхности: хороший прессинг "Янг Бойз", привычное для них искусственное поле. Ну и достаточно много сил мы отдали в матче со "Спартаком", не столько физических, сколько эмоциональных".

"Конечно, мы довольны результатом. Во втором тайме пришлось непросто в силу объективных причин, большой объем работы провели наши опорные полузащитники, не получилась игра на встречных курсах", - также отметил тренер.

Ответная встреча пройдет в Москве 23 августа. Победитель двухматчевого противостояния сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, проигравший - в группе Лиги Европы.

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