Гончаренко: ЦСКА должен забыть прошлый матч и играть с "Янг Бойз" на победу

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Футболистам ЦСКА надо забыть прошлую победу над "Янг Бойз" в Лиге чемпионов и думать над тем, как победить швейцарцев в предстоящем матче. Об этом на пресс-конференции накануне игры заявил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов пройдет в среду на московской "ЦСКА-Арене". В первой встрече в гостях армейцы победили со счетом 1:0.

"Нам пришлось много поработать в обороне во втором тайме. Надо понимать, что в Лиге чемпионов встречаются команды, обладающие психологией победителя, они умеют и любят играть в позиционном нападении, много прессингуют на половине поля соперника. Поэтому мы довольны результатом, которого добились в Швейцарии, но не думаем, что его надо сохранить - наша задача в том, что надо забыть прошлую игру и улучшить свою атаку", - сказал Гончаренко.

"У соперника хорошая командная игра, и Гийом Оаро [нападающий "Янг Бойз", недавно получивший травму] является лидером команды, хотя, думаю, структурно без него мало что изменится. Есть вариант, который мы видели в Киеве, когда "Янг Бойз" сыграл с одним нападающим, или выход 18-го номера [нападающий Жан-Пьер Нсаме] в качестве второго форварда", - отметил тренер.

Также он подчеркнул, что команда не должна заранее оценивать свои шансы в матче Лиги чемпионов. "Оценивать, анализировать, прикидывать и критиковать - это работа журналистов, а задача тренера другая - мы должны максимально подготовить команду к матчу. Думаю, нам часто мешает, что после жеребьевки прикидываем шансы соперника и говорим, что мы сильнее. Вообще сложно говорить о скромности клубов, потому что в Лиге чемпионов о ней речи уже не идет", - заявил Гончаренко.

Победитель двухматчевого противостояния примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов.