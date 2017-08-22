"Наполи" победил "Ниццу" в ответном матче и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

ТАСС, 22 августа. Итальянский "Наполи" одержал победу над французской "Ниццей" со счетом 2:0 в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Ницце.

Мячи забили Хосе Кальехон (48-я минута) и Лоренцо Инсинье (89).

В первой встрече "Наполи" также победил "Ниццу" со счетом 2:0. По итогам двух матчей итальянский клуб вышел в групповую стадию Лиги чемпионов, французская команда сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 24 августа, Лиги Европы - 25 августа.

Результаты других матчей раунда плей-офф:

"Риека" (Хорватия) - "Олимпиакос" (Греция) - 0:1 (первый матч - 1:2);

"Севилья" (Испания) - "Башакшехир" (Турция) - 2:2 (2:1);

"Марибор" (Словения) - "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - 1:0 (1:2).

В следующий раунд вышли "Марибор" (благодаря голу на выезде), "Олимпиакос" и "Севилья".