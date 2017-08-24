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Симонян: "Спартаку" и ЦСКА по силам выйти из своих групп в Лиге чемпионов

Спорт
24 августа, 20:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Первый вице-президент Российского футбольного союза из соперников российских команд выделил английские клубы

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Никита Симонян (в центре)

Никита Симонян (в центре)

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Московские "Спартак" и ЦСКА могут выполнить задачу по выходу из своих групп в Лиге чемпионов. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

По итогам жеребьевки Лиги чемпионов, которая состоялась в четверг в Монако, "Спартак" попал в группу E, где сыграет с испанской "Севильей", английским "Ливерпулем" и словенским "Марибором". ЦСКА в группе A встретится с португальской "Бенфикой", английским "Манчестер Юнайтед" и швейцарским "Базелем".

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"Спартак" сыграет с "Ливерпулем", "Севильей" и "Марибором" в группе Лиги чемпионов

"Со всеми можно играть, главное то, как наши команды будут выглядеть, насколько они будут готовы. У "Спартака" и ЦСКА есть реальные шансы выйти из своих групп, всех можно обыгрывать, но также и всем можно проиграть. Попались английские гранды нашим командам, они подготовлены во всех отношениях, с ними играть будет сложно", - сказал Симонян.

"Сегодня на футбольной карте мира слабых команд уже нет, от всех можно ждать сюрпризов. Главное - это быть самим готовыми во всех отношениях. Группы рабочие, конечно", - добавил он.

Матчи первого тура группового раунда Лиги чемпионов пройдут 12-13 сентября.

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