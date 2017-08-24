Представление соперников "Спартака" в групповой стадии Лиги чемпионов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" сыграет с испанской "Севильей", английским "Ливерпулем" и словенским "Марибором" в группе Е Лиги чемпионов. ТАСС представляет соперников "Спартака" в основной стадии Лиги чемпионов.

"Севилья" - рекордсмен Лиги Европы

"Севилья" заняла четвертое место в прошлом чемпионате Испании, получив путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Летом команду покинул главный тренер Хорхе Сампаоли, который возглавил сборную Аргентины, а на его место был приглашен другой аргентинский специалист - Эдуардо Бериссо, успешно работавший с "Сельтой", которую весной вывел в полуфинал Лиги Европы.

Из года в год "Севилья" в летнее межсезонье обновляет свой состав, который и на сей раз претерпел серьезные изменения. Главными новичками команды стали вернувшиеся в Испанию из английского "Манчестер Сити" крайние полузащитники Хесус Навас и Нолито, а также выступавший и ранее в "Севилье" Эвер Банега. Банега в стартовом матче чемпионата Испании сезона-2017/18 с "Эспаньолом" (0:0) успел оскорбить судью и получить двухматчевую дисквалификацию.

"Севилья" Сампаоли играла в атакующий футбол, его преемник Бериссо также любит действовать "первым номером". "Сельта" под его руководством играла в открытый футбол даже с "Реалом" и "Барселоной", однако в воскресенье андалусийцам взломать оборону "Эспаньола" не удалось. Стоит отметить, что многие ведущие игроки команды на поле не выходили.

"Севилья" пробилась в групповую стадию Лиги чемпионов через квалификацию, где в раунде плей-офф обыграла турецкий клуб "Истанбул Башакшехир". Победив в первом гостевом матче со счетом 2:1, в ответной игре команда Бериссо удержала преимущество - 2:2. В обеих встречах по голу забили защитник Серхио Эскудеро и французский форвард Виссам Бен Йеддер.

Лидерами "Севильи" из числа старожилов являются аргентинский защитник Николас Пареха, ранее выступавший за "Спартак", французский полузащитник Стивен Н'Зонзи, а также голкипер Серхио Рико.

Бывшая команда Кержакова

ФК "Севилья" был основан в 1890 году. В 1946 году команда победила чемпионате Испании, пять раз "Севилья" выигрывала Кубок Испании. "Севилье" принадлежит рекорд по числу побед в Кубке УЕФА и Лиге Европы - пять титулов, включая три подряд трофея (2014, 2015, 2016), которые были завоеваны под руководством бывшего наставника "Спартака" Унаи Эмери. В 2007 году в составе "Севильи" Кубок УЕФА выиграл лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков.

В 2010 году "Севилья" сыграла в 1/8 финала Лиги чемпионов с ЦСКА, уступив по итогам двух матчей - 1:2, 1:1. В Кубке УЕФА "Севилья" в 1990 году уступила дорогу московскому "Торпедо" в 1/16 финала (2:1, 1:3), а в 2004 году сыграла с "Зенитом" в групповой стадии (1:1).

В триумфальном для "Севильи" сезоне-2005/06 испанская команда сыграла с "Зенитом" в групповой стадии (1:2), в 1/16 финала победила "Локомотив" (2:0, 1:0), а в четвертьфинале взяла реванш у "Зенита" (4:1, 1:1). Наконец, с "Зенитом" "Севилья" сыграла в 1/4 финала Лиги Европы 2015 года (2:1, 2:2), в которой также одержала итоговую победу.

Домашние матчи "Севилья" проводит на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", который вмещает 42 700 зрителей.

Воспоминания о былых победах

"Ливерпуль" является одним из самых титулованных клубов в европейском и английском футболе, однако болельщики команды, которые неповторимо исполняют перед матчами гимн "You'll Never Walk Alone", заждались побед. 18 раз став чемпионом Англии, "Ливерпуль" никогда не побеждал в премьер-лиге, которая отмечает свое 25-летие - последний его титул датирован 1990 годом.

Пять раз "Ливерпуль" становился обладателем Кубка европейских чемпионов, однако лишь один титул был выигран в современной Лиге чемпионов - в 2005 году в драматичном финале с итальянским "Миланом", когда после первого тайма "Ливерпуль" проигрывал со счетом 0:3, но сумел победить в серии пенальти. Трижды "Ливерпуль" выигрывал Кубок УЕФА и еще трижды - Суперкубок Европы.

Нынешний выход в групповой турнир Лиги чемпионов уже можно считать успехом для "Ливерпуля", который возглавляет немецкий специалист Юрген Клопп. Клопп в прошлом сезоне сумел поднять "Ливерпуль" на четвертое место в чемпионате Англии, а в квалификации Лиги чемпионов был пройден немецкий "Хоффенхайм" - 2:1, 4:2. В 2016 году Клопп вывел "Ливерпуль" в финал Лиги Европы, где проиграл испанской "Севилье".

"Ливерпуль" лишь в третий раз с 2009 года вышел в групповую стадию Лиги чемпионов, причем две предыдущие попытки завершались провалом. Три года назад "Ливерпуль" пропустил вперед "Реал" и швейцарский "Базель".

Главным летним новичком "Ливерпуля" стал египетский форвард Мохамед Салах, который перешел из итальянской "Ромы" и успел забить важный мяч в ответном матче с "Хоффенхаймом". Забил Салах и в стартовом матче чемпионата Англии с "Уотфордом" (3:3), тогда как во встрече второго тура мерсисайдцы победили "Кристал Пэлас" (1:0) благодаря мячу лучшего футболиста команды прошлого сезона сенегальца Садьо Мане.

В составе "Ливерпуля" также следует выделить бельгийского голкипера Симона Миньоле, бразильского форварда Роберто Фирмино, а также английских футболистов - Джеймса Милнера, Джордана Хендерсона, Адама Лаллану. Пока остается в "Ливерпуле" и полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо, которого хочет купить испанская "Барселона". Выступает за "Ливерпуль" и форвард сборной Бельгии Дивок Ориги, который забил победный мяч в ворота российской команды на чемпионате мира 2014 года.

Счастливый 1992-й и провал в 2002-м

Осенью 1992 года "Спартак" и "Ливерпуль" провели два ярких матча во втором раунде Кубка обладателей кубков. В первом матче "Спартак" на своем поле победил со счетом 4:2, причем два мяча в концовке пропустил уже полевой футболист - Дэвид Бэрроуз. Голкипер команды Брюс Гроббелар был удален с поля, а замен у английского клуба больше не оставалось, полузащитник "Спартака" Валерий Карпин реализовал пенальти, а затем забил еще и Андрей Пятницкий. В Ливерпуле "Спартак" провел один из лучших матчей в истории еврокубков, победив со счетом 2:0 благодаря голам Дмитрия Радченко и Пятницкого.

В 2002 году команды дважды сыграли в групповом турнире Лиги чемпионов, оба матча завершились победой "Ливерпуля" - 5:0, 3:1. В том розыгрыше "Спартак" установил антирекорд турнира, проиграв все шесть матчей, однако и "Ливерпуль" не сумел выйти в плей-офф, заняв лишь третье место после испанской "Валенсии" и швейцарского "Базеля".

"Ливерпуль" проводит домашние матчи на стадионе "Энфилд", который вмещает 54 тыс. зрителей.

Печально памятный "Людски врт"

"Марибор" является чемпионом своей страны, в прошлом сезоне "пурпурные" выиграли национальное первенство в 14-й раз, девять раз "Марибор" завоевывал Кубок Словении. Клуб был основан в 1960 году и представляет второй по значимости город страны, расположенный на ее северо-востоке. Домашний стадион команды "Людски врт" печально известен футболистам сборной России, которая под руководством Гуса Хиддинка в 2009 году уступила здесь словенцам путевку на чемпионат мира. Арена рассчитана всего на 12,5 тыс. зрителей.

Самой громкой фамилией в составе нынешнего "Марибора" является 21-летний форвард Лука Захович, чей отец Златко Захович является одним из лучших игроков в истории словенского футбола. Сейчас Златко Захович - спортивный директор "Марибора".

Главным игроком обороны "Марибора" является 34-летний защитник Марко Шулер, сыгравший 39 матчей за сборную, в том числе и на чемпионате мира 2010 года в ЮАР. В "Мариборе" выступают в основном футболисты из бывшей Югославии, однако капитаном является 33-летний бразильский форвард Маркос Таварес, который выступает за команду уже 10 лет.

"Марибор" начал выступление в нынешней Лиге чемпионов со второго раунда, преодолев на пути к групповой стадии сопротивление боснийского "Зриньски" (2:1, 1:1), исландского "Хафнарфьярдара" (1:0, 1:0), а также израильского "Хапоэля" из Беэр-Шевы (1:2, 1:0). В нынешнем чемпионате Словении после шести туров "Марибор" делит лидерство с "Олимпией" из Любляны, набрав 16 очков. Главный тренер команды - 49-летний Дарко Миланич, который выиграл с "Марибором" пять чемпионских титулов.

"Марибор" дважды выходил в групповой турнир Лиги чемпионов - в 1999 и 2014 годах, а в 2014 году пробился в 1/16 финала Лиги Европы. В 2013 году "Марибор" сыграл с "Рубином" в групповой стадии Лиги Европы (2:5, 1:1).