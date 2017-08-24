Каррера: "Спартак" мог попасть и в более сложную группу в Лиге чемпионов

ТАСС, 24 августа. Московский футбольный клуб "Спартак" мог получить более трудных соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Такое мнение клубной пресс-службе выразил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

В четверг стало известно, что "Спартак" сыграет с английским "Ливерпулем", испанской "Севильей" и словенским "Марибором" в группе Е Лиги чемпионов.

"Да, нам могла достаться и более сложная группа, с этим не поспоришь, но и такой состав участников, безусловно, вызывает уважение, - сказал Каррера. - Мы будем тщательно изучать наших соперников, так что надеемся подойти к матчам с ними, имея полное представление об игре этих команд. Как и ожидал, в числе соперников оказался английский клуб, "Ливерпуль" - один из брендов британского футбола, и нам будет очень интересно проверить себя против такого оппонента. "Севилья" стала в последние годы заметной командой на европейском горизонте, она выиграла несколько трофеев кряду, так что и здесь предстоит серьезная борьба, "Марибор" необходимо как следует изучить, хотя и сегодня мы знаем, что словенские команды традиционно неуступчивы по своему характеру, так что легкой жизни у нас точно не будет".

"Лига чемпионов - настоящий праздник футбола, и я очень рад, что "Спартак" примет в нем живое участие, с нетерпением жду, когда мы сыграем свой первый матч в этом турнире. Хочу поздравить всех наших болельщиков с тем, что они станут не сторонними наблюдателями, а, образно говоря, непосредственными участниками Лиги чемпионов. Нам нужна поддержка наших преданных фанатов, и уверен, что во всех трех домашних матчах наш прекрасный стадион будет заполнен до отказа. Мы же, в свою очередь, приложим все усилия для того, чтобы не разочаровать поклонников красно-белых", - добавил Каррера.

Матчи первого тура группового раунда Лиги чемпионов пройдут 12-13 сентября.