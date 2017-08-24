"Спартак" и ЦСКА узнают соперников по групповой стадии Лиги чемпионов

ТАСС, 24 августа. Жеребьевка группового турнира футбольной Лиги чемпионов пройдет в четверг в Монако. Своих соперников узнают два представителя России - "Спартак" и ЦСКА.

Чемпион России "Спартак" получил путевку в основной турнир Лиги чемпионов по итогам прошлого чемпионата страны, победа в котором отправила команду Массимо Карреры в первую корзину. Согласно регламенту, первый посев при жеребьевке получили чемпионы семи сильнейших, согласно рейтингу 2016 года, стран Европы - Испании, Германии, Англии, Италии, Португалии, Франции и России. Это мадридский "Реал", мюнхенская "Бавария", лондонский "Челси", туринский "Ювентус", лиссабонская "Бенфика" и "Монако", с которыми "Спартак" на групповой стадии не сыграет.

Восьмой командой из первой корзины должен был стать победитель Лиги чемпионов прошлого сезона, однако так как "Реал" выиграл и чемпионат Испании, его место занял чемпион Украины (восьмой страны в рейтинге) - донецкий "Шахтер".

Остальные 24 команды распределены по корзинам согласно клубному рейтингу на конец сезона-2016/17, и ЦСКА оказался в четвертой корзине. Компанию армейцам составили шотландский "Селтик", португальский "Спортинг", кипрский АПОЭЛ, "Фейенорд" из Нидерландов, словенский "Марибор", "Карабах" из Азербайджана и немецкий "Лейпциг".

Армейцы с этими командами в групповой стадии не сыграют, как и с "Шахтером". Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжает разводить при жеребьевке клубы из России и Украины. Кроме того, в одну группу не могут попасть команды из одной страны, так что "Спартак" и ЦСКА окажутся в разных группах.

Вторую корзину составили испанские клубы "Барселона", "Атлетико" и "Севилья", французский "Пари Сен-Жермен", английские "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", немецкая "Боруссия" из Дортмунда и португальский "Порту". В третьей корзине оказались итальянский "Наполи", английские "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", швейцарский "Базель", греческий "Олимпиакос", бельгийский "Андерлехт", итальянская "Рома" и турецкий "Бешикташ".

10 команд из квалификации

Прямые путевки в групповой раунд Лиги чемпионов получили 22 клуба, еще 10, в том числе и ЦСКА, пробились в основную стадию через квалификацию. Матчи первого тура группового раунда Лиги чемпионов пройдут 12-13 сентября, после жеребьевки станет известно также расписание игр российских клубов.

Финал Лиги чемпионов сезона-2016/17 пройдет 26 мая в Киеве.

Жеребьевка начнется в 19:00 в "Гримальди-Форуме" в Монако.

В рамках церемонии также состоится награждение героев минувшего футбольного сезона в Европе. УЕФА назовет лучших игроков, а также лауреатов по позициям - вратаря, защитника, полузащитника и форварда. На звание лучшего футболиста сезона претендуют голкипер итальянского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси и португальский форвард "Реала" Криштиану Роналду. Лучшей футболисткой сезона могут стать датчанка Пернилла Хардер, немка Дженифер Марожан или Лике Мартенс из Нидерландов.

25 августа в Монако состоится жеребьевка группового раунда Лиги Европы, где выступит обладатель Кубка России "Локомотив". В квалификации выступают также "Зенит" и "Краснодар".