Мбенг: ЦСКА в ЛЧ стоит играть динамичней и эффективней, чем в матче с "Ахматом"

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московский ЦСКА в матче с "Ахматом" не показал игры, которая позволит команде успешно выступить в Лиге чемпионов. Такое мнение ТАСС высказал нападающий грозненцев Аблае Мбенг.

Матч 8-го тура чемпионата России, который прошел на "ВЭБ-Арене", завершилась победой "Ахмата" со счетом 1:0.

"Не думаю, что они показали футбол, соответствующий одному из фаворитов чемпионата, - считает Мбенг. - Команда, играющая в Лиге чемпионов, должна реализовывать свои моменты, они должны играть более динамично и эффективно в этом турнире".

"Это справедливый результат - до этого мы проиграли четыре матча подряд, так что сюда ехали за победой. Да, сегодня мы сыграли от обороны, но это тактика, которую захотел выбрать тренер против такой хорошей команды, как ЦСКА. Зато у нас были контратаки", - также рассказал нападающий.

До воскресной встречи "Терек" потерпел четыре поражения подряд. "Это была всего лишь черная полоса, - считает Мбенг. - Возможно, это связано с тем, что тренер не мог рассчитывать на всех игроков основного состава, все-таки у нас произошло много изменений. Вы же видели, что и сегодня не было нескольких игроков".

ЦСКА в Лиге чемпионов выступит в группе с португальской "Бенфикой", швейцарским "Базелем" и английским "Манчестер Юнайтед".