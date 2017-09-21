Санкт-петербургское "Динамо" обыграло "Зенит" и вышло в 1/8 финала Кубка России по футболу

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургское "Динамо" в дополнительное время одержало победу над петербургским "Зенитом" со счетом 3:2 и вышло в 1/8 финала Кубка России по футболу. Встреча проходила на стадионе "Санкт-Петербург".
Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В составе "Динамо" мячи забили Артем Кулишев (37-я и 112-я (пен.) минуты) и Максим Барсов (43). У "Зенита" отличились Леандро Паредес (61) и Дмитрий Полоз (62). Большую часть матча "Зенит" играл в меньшинстве, на 10-й минуте прямую красную карточку получил защитник Миха Мевля.
В 1/8 финала "Динамо" сыграет с клубом "СКА-Хабаровск", который ранее в четверг победил московский "Арарат" (2:1). Ранее "Динамо" выходило в 1/8 финала турнира в сезоне-2002/03.